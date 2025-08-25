Sasso di Castalda celebra Pier Giorgio Frassati con la presentazione del libro “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri”

Martedì 26 agosto alle ore 18, in Piazza del Popolo a Sasso di Castalda, si terrà la presentazione del libro di Antonello Sica “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri” (Effatà Editrice). Un’occasione non solo letteraria ma anche spirituale e identitaria, che lega il borgo lucano alla figura del giovane beato, testimone di fede e amante della montagna.

Il Sentiero Frassati di Basilicata, che parte proprio da Sasso di Castalda, è uno dei venti tracciati esistenti in Italia, ciascuno dei quali rappresenta simbolicamente una regione. Si tratta di percorsi unici, nati per unire la dimensione naturalistica e paesaggistica con quella spirituale ed educativa, nel segno di Pier Giorgio Frassati, beatificato da Giovanni Paolo II e definito il “giovane delle otto beatitudini”.

La presentazione sarà introdotta dai saluti del Sindaco Rocchino Nardo e del parroco Don Giovanni Conte. Dialogheranno con l’autore Don Gerardo Cerbasi, assistente diocesano giovani di Azione Cattolica, e Cristiano Vizzo, vicepresidente diocesano giovani Azione Cattolica. Modererà il giornalista Mimmo Mastrangelo. Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Davide Carbonaro, Vescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.