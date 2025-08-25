Manomessi i freni dell’auto del comandante della Polizia Locale. Tragedia sfiorata a Paterno

Un grave atto che poteva portare a conseguenze ben più gravi a Paterno, centro della Val d’Agri. I freni dell’auto del comandante della Polizia Locale sarebbero stati manomessi e lo stesso, alla guida della sua auto, è riuscito appena in tempo a fermare la sua automobile.

Vittima di questo grave fatto è Alfredo Toscano, Comandante della Polizia Locale di Paterno, coordinatore territoriale della Fp per la zona Val d’Agri nonché coordinatore della Camera del Lavoro Cgil di Villa D’Agri. A denunciare l’accaduto e definirlo di natura quasi certamente dolosa e lo stesso sindacato.

“Toscano ha subito nei giorni scorsi un danno ai freni della propria autovettura personale, presumibilmente di natura dolosa, con grave pericolo per la sua incolumità e un rischio per la cittadinanza qualora non fosse riuscito, grazie alla sua abilità nella guida, a fermare l’automobile. Riteniamo l’episodio estremamente grave perché perpetrato nei confronti di un rappresentante delle forze dell’ordine e di un dirigente sindacale che si spende, ogni giorno, a tutela della sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti”, fa sapere il sindacato.

Saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Claudio Buono