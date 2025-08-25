In sella alla bici con il morbo di Parkinson. A Vietri di Potenza a Tito Scalo la tappa del “Giro d’Italia ParkinsOnMove”

Percorrere l’Italia in bicicletta promuovendo lungo la strada il Parkinson Attivo: reagire, condividere, vivere.

Ha fatto tappa a Vietri di Potenza e Tito Scalo, ieri, la seconda delle quattro tappe del “Giro d’Italia ParkinsOnMove”, che vede protagonisti persone affette dal morbo di Parkinson. 25 ciclisti, seguiti da un qualificato staff medico, hanno raggiunto ieri poco prima di ieri di pranzo Vietri di Potenza, per poi dirigersi nel pomeriggio a Tito Scalo, dove fermarsi la notte e poi ripartire alla volta di Matera. Le altre tappe prevedono l’arrivo a Grottaglie e poi a Lecce.

L’iniziativa è promossa da ParkinsOnMove

APS – Associazione di Promozione Sociale, che ha sede a Roè Volciano, in provincia di Brescia.

L’Associazione ParkinsOnMove è nata il 19 novembre 2023 da persone che hanno creduto in questo progetto ed in breve tempo lo hanno realizzato. Vanta già la presenza attiva di più di 100 soci e il numero è destinato a crescere in maniera importante.

L’obiettivo dell’associazione è quello di condividere un pezzo del cammino con chi, come loro, convive con un ospite invadente, la malattia di Parkinson. Per loro, appartenere ad un gruppo aiuta a trovare la forza necessaria per convivere con il Parkinson, a trovare il coraggio di urlare a tutta voce “Non abbiamo paura!”.

La “5 giorni” di quest’anno costituisce la seconda di quattro tappe di un “Giro d’Italia” che proseguirà nei prossimi anni e che terminerà a Trapani.

Lungo il percorso viene garantita l’assistenza di personale tecnico al seguito nonchè l’accompagnamento di un minibus per il trasporto di partecipanti in temporanea difficoltà.

Il gruppo è stato accolto a Vietri di Potenza, presso il Palazzetto dello Sport, da Francesco Caggianese, un vigile del fuoco in pensione che ha offerto il suo supporto dopo che il gruppo aveva perso l’orientamento, e dall’assessore allo Sport e agli eventi, Vito Grande, oltre che dal magazziniere Graziano Russo presente per un supporto logistico.

La seconda tappa ciclistica del Giro d’Italia dei “parkinsognanti” è iniziata il 23 afosto da Castellammare di Stabia e si concluderà come detto a Lecce, per un totale di 415 Km di strade e piste ciclabili, suddivisi in 5 frazioni giornaliere con 4500 metri di dislivello positivo.

Claudio Buono