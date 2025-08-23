Ladri in azione in pieno giorno a Vietri di Potenza. Due furti messi a segno a mezzogiorno e fuga a bordo di un Audi di grossa cilindrata

Ladri in azione oggi a Vietri di Potenza. E, per la seconda volta nel giro di poco tempo, in un orario particolare, poco dopo le ore 12.

Una banda composta da almeno quattro persone ha raggiunto il centro abitato di Vietri, provenendo quasi certamente dallo svincolo di Buccino dell’A2 e successivamente tramite l’ex SS 407 e poi lungo la SP 97 per raggiungere il territorio vietrese. Una volta giunti in paese, hanno virato verso il rione del campo sportivo e contrada Santa Domenica. Qui, senza sapere che si trattasse di ladri, alcuni cittadini si sono insospettiti dopo che hanno notato una Audi station wagon di grossa cilindrata, con vetri oscurati, procedere a velocità elevata. Cittadini che si sono subito preoccupati, ma nemmeno il tempo di avvisare i numeri di emergenza, che i ladri si sono diretti in pochi minuti a pochi passi dallo svincolo del raccordo autostradale Sicignano-Potenza in contrada San Vito. Qui hanno forzato la porta di una abitazione e sono entrati. Hanno fatto razzia all’interno, riuscendo ad asportare oggetti di valore come una aspirapolvere folletto, altri elettrodomestici costosi come un Bimbi e una Planetaria, oltre alla borsa della proprietaria con documenti e portafogli, e tanti altri oggetti. All’interno di casa hanno anche sradicato un cancelletto e hanno messo a soqquadro ogni stanza.

Usciti da questa abitazione, hanno fatto visita a un’altra vicina. Qui hanno messo fuori uso l’impianto di videosorveglianza e alcune telecamere le hanno spostate verso l’alto. Una volta all’interno, hanno visitato diverse stante, poi si sono accorti della presenza della proprietaria all’interno e sono fuggiti.

I ladri indossavano una mascherina per non farsi riconoscere. L’auto ha poi imboccato il Raccordo in direzione Salerno. Immediata la chiamata al 112 per tentare di bloccare lungo la rete stradale i ladri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza e i rilevatori di targhe del Comune.

Già lo scorso 26 luglio un episodio simile, con i ladri giunto a bordo di una Golf di grossa cilindrata, con una mascherina. Ma in quel caso dopo un tentativo di fuga, scoperti, si diedero alla fuga.

Claudio Buono