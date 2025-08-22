Milan e Juve le antagoniste di Napoli e Inter: attenti alla Lupa

Sono diverse le contendenti che lotteranno per strappare lo scudetto dalle mani delle favorite, infatti, le quote Antepost del palinsesto bet di Serie A 2025/2026 individuano almeno 5 grandi favorite, guidate dagli allenatori più esperti e con una rosa che tranquillamente può puntare alla top 4.

Oltre al Napoli di Conte, che dovrà difendere il titolo vinto nel 2025, c’è il Biscione che deve tornare a vincere, prima del Diavolo e della Vecchia Signora a pari merito. In tutta questa ressa al vertice della classifica, si inserisce anche la Roma, che con Gasperini vuole imporsi sia in Italia che in Europa.

Diavolo vincente Serie A, quota in discesa alla pari con la Juve

Il Milan era partito a quota 7.5 per la vittoria del campionato 2025/2026, ma la quota è scesa prima a 7 e poi oggi a 6.5, raggiungendo gli stessi valori della Juve, che fino a qualche giorno fa, restava la terza favorita.

Se i Bianconeri sono in piena fase di ricostruzione e quest’anno devono giocare anche in Champions, il Diavolo deve soltanto dedicarsi al campionato e quando c’è un esperto di nome Allegri sulla panchina, è normale che le quote si abbassino: stiamo parlando di un allenatore che ha vinto 6 scudetti, finora.

Inter e Napoli sempre più favorite

Il Biscione negli ultimi anni sembra avere proprio una marcia in più e questa stagione dovrà rimettersi in gioco, dimenticando tutti i flop del 2025. Tuttavia, la Beneamata è il club italiano meglio assortito sulla carta, lo abbiamo visto anche in Champions, che a parte la brutta figura della finale, è riuscito a dominare il torneo sia in difesa che in attacco.

Mentre la quota dell’Inter è salita da 3.5 a 3.75 nelle ultime settimane, i valori del Napoli si sono abbassati da 3 a 2.62, nonostante l’importante infortunio di Lukaku, che per molti versi potrebbe rappresentare una nuova opportunità di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Conte ha già vinto lo scudetto con tre club diversi, unico allenatore a riuscire in questa impresa fino a oggi in Serie A, adesso punta a raggiungere il già citato Max Allegri a quota 6 Tricolori, puntando al Re della Serie A: Trapattoni, con 7 titoli.

Attenti alla Lupa: Gasperini vuole fare piazza pulita

Quando prendi Gasperini e lo metti sulla panchina di una Roma che nella scorsa stagione ha dominato il campionato per migliore stato di forma negli ultimi 20 match, cambiano le scommesse Italia e la quota a 12 vincente scudetto, grida a gran voce alle avversarie: attenti alla Lupa.

Con Claudio Ranieri nella dirigenza, l’obiettivo e di vendicare la finale persa nel 2023 e per farlo, l’uomo più adatto non poteva essere che Gasperini, vincitore con l’Atalanta proprio dell’Europa League 2024.

Tutto pronto per la partenza di questa nuova Serie A, l’appuntamento per l’inizio della prima giornata è il 23 agosto 2025 alle ore 18.30: un nuovo campionato con tante protagoniste sempre più agguerrite e motivate.