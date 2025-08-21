Nel Potentino ritorna il Rapone Fiaba Festival: 15 anni di magia tra tradizione e innovazione dal 22 al 24 agosto

Tutto pronto per il “Rapone Fiaba Festival 2025”, uno degli appuntamenti più attesi del Sud Italia, che quest’anno festeggia un traguardo speciale: 15 anni di fiabe, sogni e comunità. L’evento rientra tra gli interventi del progetto “Rapone Paese delle Fiabe” (#BasilicataCulladiFiabe), vincitore del Bando Borghi Linea B e classificatosi tra i 5 migliori progetti in Italia, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi, promosso dal Ministero della Cultura. Dal 2010, il Rapone Paese delle Fiabe è diventato un modello di rigenerazione culturale e sociale, capace di intrecciare radici popolari e prospettive internazionali, come la collaborazione con la Deutsche Märchenstraße, la celebre Strada tedesca delle Fiabe
ispirata ai fratelli Grimm, che a loro volta attinsero ai racconti raccolti nel ‘600 da Giambattista Basile, il “padre” della fiaba europea.

Il Fiaba Festival è uno degli eventi più attesi dell’estate lucana e non solo, tant’è che attrae numerosissimi visitatori dalla Campania, dalla Puglia e dal Lazio. Una tre giorni che coinvolge adulti e bambini, rivolta in particolare alle famiglie e a chiunque voglia immergersi nel mondo incantato della fantasia, stimolato dalle fiabe più belle di tutti i tempi. Numerosi sono ormai ogni anno i figuranti provenienti dalle comunità vicine che partecipano attivamente al Festival, interpretando i protagonisti delle Fiabe, testimoniando come l’evento sia ogni anno più attrattivo.

Le date del Festival 2025: 22–23–24 agosto 2025

22 agosto – Grande Festa per i 15 anni del Festival. Una giornata speciale per celebrare insieme la crescita di un evento che ha reso Rapone un punto di riferimento culturale nazionale e internazionale.

23 e 24 agosto – Il Percorso Fiabesco Vicoli e piazze si trasformano in un libro a cielo aperto, animato da spettacoli e attività per grandi e piccoli: danza aerea, truccabimbi, baby dance e fotofiaba, performer, giocolieri e artisti di strada, spettacoli teatrali e musical, laboratori creativi.

Lungo il percorso non mancheranno stand di gastronomia tipica e artigianato locale.

Orari principali:

• Ore 17:00 – START PERCORSI
• Ore 18:00 – Seconda partenza
• Ore 19:00 – Terza partenza
• Ore 22:30 – Gran Ballo delle Fiabe (Piazza XX Settembre)
• Sabato 23 agosto, ore 23:00 – Dopo Festival – DJ Set Fiabesco a cura di Degustazioni Shop – Visite mattutine alle attrazioni permanenti

Il Rapone Fiaba Festival 2025 è pronto a regalare tre giornate di emozioni, meraviglia e bellezza.

