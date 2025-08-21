A Bella la 7^ edizione del Premio ‘La Meglio Gioventù’ con sei borse di studio. Appuntamento al 23 agosto con l’associazione Filemone

21 Agosto 2025 nessun commento 68 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Nel cuore del Centro Sportivo XXIII Novembre a Bella, sabato 23 agosto, alle ore 18.00, si terrà la VII Edizione del Premio La Meglio Gioventù, il premio ideato e curato dall’Associazione Filemone che ogni anno assegna, attraverso un Bando di Concorso, borse di studio alle studentesse e agli studenti bellesi meritevoli, al termine del loro percorso di studi di scuola secondaria di primo e secondo grado. La novità più importante del bando 2025 è in linea con l’ampiezza dello sguardo dell’Associazione che quest’anno premierà anche i percorsi di Laurea Triennale e Magistrale.

L’Associazione ha affidato la parte più importante della partitura dell’evento ai due mentor scelti per l’edizione: il Presidente della Provincia, Avv. Christian Giordano e la Dottoressa Angelica Santoro, Co Founder e Brand Ambassador Aroma Terrae, bellese eccellente dell’edizione.

“Da 7 anni Filemone e la comunità bellese celebrano i percorsi di studio dei nostri studenti con un riconoscimento al merito scolastico che è la comunità stessa a comporre attraverso il proprio sostegno economico alle borse di studio – dice la Presidente dell’Associazione Filemone, Veronica Turiello, che condurrà l’evento, come nelle precedenti edizioni -. Ogni studente arriva con il proprio bagaglio di unicità e bellezza, con il tempo e il sacrificio donati allo studio. Il premio è un atto di cura e di attenzione che ci piace offrire a studentesse e studenti bellesi perché sappiano di poter avere in questa comunità un posto in cui è riconosciuto il loro valore, sempre, fin dal primo ciclo di studio e per la prima volta anche a titolo accademico conseguito. Quest’anno manteniamo una promessa che ha un alto valore morale per noi: facciamo un passo enorme premiando anche i percorsi di laurea. Concludiamo così un racconto di valorizzazione concreta che da sempre portiamo avanti anche dalle pagine del nostro mensile, Il Bellese, pubblicazione quindicennale di cu Filemone è editrice.

Le borse di studio nascono attraverso la donazione annuale da parte di cittadini e associazioni di un petalo del valore di 50,oo euro. Sono 6 le borse di studio che verranno consegnate quest’anno: 2 da 300 euro, 2 da 500, una da 700 e l’ultima del valore di euro 1000. All’edizione 2024/2025 prendono parte, in qualità di donatori di intere borse di studio, l’Amministrazione Comunale di Bella, il maestro Tonino Tarantino e il Gruppo “Amici di Carmine Sansone”.

Con l’edizione 2025 l’Associazione ha messo in palio 40 borse di studio totali.

“Questo premio ha valore – conclude la Presidente – per il portato di circolarità emozionale che lo disegna. Sono tantissimi i ragazzi premiati nelle precedenti edizioni che diventano sostenitori per le edizioni successive del premio, dimostrando l’efficacia del modello del premio che è basato su una raccolta dal basso. I cittadini donano per l’idea di donare, è un dono per il dono: la ricompensa per i donatori è nell’idea stessa di premiare insieme, scommettendo sugli studenti prima ancora che i loro percorsi accademici e di di scuola secondaria di secondo livello abbiano inizio”.

Link alla Pagina ufficiale del Premio https://www.filemone.it/la-meglio-gioventu

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *