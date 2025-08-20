Sasso di Castalda, il borgo che si racconta con i muri. In arrivo “Street Art per l’Anima”

Un muro che tutti conoscono, presto non sarà più lo stesso. Con la determinazione dirigenziale n. 377 del 18 agosto 2025, il Comune ha approvato il progetto Street Art nel Borgo – Street Art per l’Anima: I Volti della Memoria, le Visioni del Futuro. Non è un ornamento. È un segno. Un gesto che porta la street art nel cuore del centro storico e la trasforma in linguaggio identitario. Qui l’arte non decora: rivela.

A settembre inizierà un cantiere speciale. Non chiuso, ma aperto agli sguardi. Giorno dopo giorno, cittadini e visitatori assisteranno alla nascita di un’opera che intreccia memoria e futuro. Sarà parte della vita del borgo, parte del suo paesaggio, parte della sua voce.

Mariangela Laurino, Assessore alla Cultura e Turismo: “Con questo progetto non aggiungiamo colore a un muro, ma profondità alla nostra identità. La street art è il linguaggio che ci permette di parlare a chi vive qui e a chi arriva da lontano”.

Il Sindaco Rocchino Nardo: “Sasso di Castalda innova senza perdere sé stesso. Questa opera diventerà un simbolo condiviso: orgoglio per i cittadini, invito per i visitatori”.

Il titolo del progetto è già una dichiarazione: Street Art per l’Anima. I Volti della Memoria, le Visioni del Futuro. È la direzione che Sasso ha scelto: custodire il passato e al tempo stesso aprirsi al domani.

Claudio Buono

