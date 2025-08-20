Borghi Eccellenti Lucani, “Straordinari successi per gli eventi nei Comuni del Coordinamento”

L’estate del 2025 ha registrato straordinari successi per gli eventi di punta dei Borghi Eccellenti Lucani, che si sono distinti per la loro qualità e la significativa partecipazione di pubblico. Le iniziative proposte hanno saputo attrarre visitatori da ogni angolo della regione e oltre, dimostrando l’efficacia della promozione culturale e turistica nei piccoli comuni lucani.

Tra i momenti salienti, spicca “Podolica” a Pescopagano, un evento dedicato ai prodotti a Km 0 che ha messo in risalto la ricchezza delle tradizioni agricole locali. A Ruoti, la Festa degli Emigranti ha celebrato il legame con le comunità all’estero, mentre la “sagra dei cavatiedd” a Balvano ha riscosso una partecipazione massiccia, simbolo dell’amore per la gastronomia locale.

L’omaggio a Pino Mango a Campomaggiore ha celebrato la memoria di un grande artista lucano, creando un momento di intensa emozione tra gli spettatori. Il “Festival Folk” di Castelmezzano ha incantato il pubblico con le sue mille sonorità. La straordinaria presenza di Giancarlo Giannini al “San Fele d’Oro”, che ha arricchito ulteriormente l’atmosfera di festa.

Grumento ha poi accolto un omaggio alla carriera di Massimiliano Gallo, un’artista molto amato, mentre i percorsi gastronomici e storici di Vaglio, Vietri di Potenza, Sant’Angelo le Fratte e Picerno hanno visto affluire migliaia di visitatori, interessati a scoprire le bellezze e le tradizioni del territorio.

Una menzione particolare merita la rappresentazione storica dedicata alla Regina Isabella a Bella, che ha coinvolto numerosi figuranti, regalando al pubblico un tuffo nel passato e rinnovando il senso di comunità tra i partecipanti.

Il cartellone di eventi ha dimostrato come i borghi BEL siano stati capaci di unirsi in un esperimento di condivisione senza precedenti, creando una rete di collaborazione e valorizzazione del patrimonio culturale lucano. Tanti i volontari e le associazioni che di accordo con le pro loco e le amministrazioni Comunali hanno dato vita ad eventi unici.