Grace on the road, il progetto di piccola imprenditoria di Grazia Telesca a bordo del suo furgoncino verde vintage

“Grace on the road” è un progetto di piccola imprenditoria che nasce dal sogno di una bambina: trasformare in capi di abbigliamento la passione per l’arte e il disegno. Grazia Telesca, a bordo del suo furgoncino verde vintage, ha allestito un vero e proprio negozio ambulante.

Un negozio stile outlet con abiti e accessori per tutte le taglie e tutte le tasche. Così Grazia Telesca ha immaginato e ha realizzato il suo progetto imprenditoriale grazie a finanziamenti iniziali del Fondo Microcredito. Un modo per andare incontro alle esigenze della clientela. E lei va davvero incontro ai suoi clienti: si sposta con il suo negozio su ruote e li raggiunge anche sotto casa. Grazia promuove la rete tra artigiani locali inserendo, tra i suoi articoli, pezzi unici realizzati da artisti locali. La sua è anche una storia di rinascita perché dimostra come una donna dal passato difficile e doloroso, sia riuscita a trovare la sua strada.