Cade con la bici lungo la SP 12 Vietrese. Ciclista di Caggiano ferito a Vietri di Potenza

Un ciclista è rimasto ferito questa mattina sulla SP 12 Vietrese a Vietri di Potenza, mentre si trovava in sella alla sua bici per un giro sul territorio. Si tratta di un uomo di Caggiano, 51 anni, che era in compagnia del fratello. Dopo aver percorso il tratto di Savoia di Lucania, stava percorrendo la Provinciale 12 Vietrese, nei pressi della Casa Cantoniera non distante da contrada Mancadiana, a distanza di qualche chilometro dall’abitato vietrese.

Poco prima delle ore 11 ha perso il controllo del suo mezzo ed è rovinosamente caduto sull’asfalto. Violento l’impatto a terra, la perdita di sangue e l’immediata chiamata del fratello al 118. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Melandro, per le prime cure del caso, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza.

L’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, è entrato in codice arancione con politraumi, ma resta ancora osservazione a seguito del brutto impatto.

Claudio Buono