Da domani 19 agosto la festa della paesologia “La Luna e i Calanchi” torna ad Aliano

Al via domani ad Aliano (Matera), con “Note d’avvio” alle ore 17 sotto Casa Levi, la nuova edizione della festa della paesologia “La Luna e i Calanchi”, un evento unico e suggestivo che si svolgerà fino al 23 agosto. Ideata e diretta da Franco Arminio, la manifestazione è giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione e sarà un’occasione per celebrare gli ottant’anni dalla pubblicazione di “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, con un evento finale che si svolgerà al cimitero di Aliano, davanti alla tomba dello scrittore. Quest’anno ricorrono anche i 50 anni dalla morte di Carlo Levi e i 90 anni dall’esilio. “Aliano è un paese-paesaggio, pieno di luce e silenzio, poggiato come la prua di una nave su un mare di argilla – spiega il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo – la nostra festa è un’occasione per riflettere sul futuro dei paesi e sul modo nuovo di abitare le terre del margine, tenere insieme chi c’è e chi viene, intimità e distanza”. “La Luna e i Calanchi” è una festa corale che offre un programma ricco e variegato, con musica, poesia, riflessioni sulle guerre in corso e meditazioni silenziose. Il programma non svelerà tutto quello che accadrà durante la festa, lasciando spazio a ospiti imprevisti e intrecci impensati. “È lo spirito di Aliano, è la logica di un luogo che davvero sembra un altrove nei confini nazionali – aggiunge De Lorenzo – la nostra festa è un’occasione per federare le proprie ferite e celebrare la vicinanza nel tempo della solitudine”. Per cinque giorni si ritroveranno nel piccolo comune del materano artisti, abitanti e gente che viene in Lucania da ogni parte d’Italia, creando una comunità provvisoria di persone unite dalla passione per la cultura e la tradizione.
PROGRAMMA GIORNATA INAUGURALE DEL 19 AGOSTO 2025
Sotto Casa Levi
Note d’avvio
Luigi De Lorenzo e Franco Arminio
Terrazza Casa Levi
Canti e balli da sposalizio a cura di Pino Gala e Tiziana Miniati
Sotto Casa Levi
Pierpaolo Vacca
Travessu
organetto diatonico
& live electronics
22.00
Piazza Panevino
Gramsci, Antonio detto Nino di e con Fabrizio Saccomanno
Piazza Panevino
Voci d’Arneo
Concerto per Aliano con Giancarlo Paglialunga, Daniela Damiani, Massimiliano De Marco, Rocco Zecca, Giuseppe Anglano
1.30
Piazza Panevino
Diario di un corpo di e con Claudia Fabris
Piazza Panevino
Notturno lucano
Alba facoltativa