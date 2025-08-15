Gambero rosso, ‘Due Coni’ al gelato made in Potenza

Un riconoscimento che premia la qualità delle materie prime, la ricerca, la passione e l’artigianalità. La guida “Gelaterie d’Italia 2025” conferisce il marchio di qualità alla caffetteria “Le souvenir d’un bon cafè” di Rocchina Micca, ospite della puntata per raccontare i gusti più in voga e l’aneddoto della lettera rimasta chiusa per giorni, in cui ha appreso del premio.

E’ uno dei migliori gelati artigianali secondo la guida di Gambero rosso, Gelaterie d’Italia 2025. Si trova a Potenza e ha ricevuto i due coni. A gestire l’attività “Le souvenir d’un bon cafè” sono Rocchina Micca e il marito Franco Palese. Una passione per il gelato, ma a fare la differenza sono gli ingredienti di qualità, la ricerca e l’artigianalità. Nella puntata Rocchina racconta dei gusti più gettonati dalla clientela, di quello che ha conquistato il palato di chi ha scritto la recensione sulla guida,

Per saperne di più guarda il video qui sotto.