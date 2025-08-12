Yeval e il Cammino di Aradia: Una Nuova Spiritualità per i Soli e i Bisognosi

Nel cuore di un’Italia sempre più affamata di senso e connessione, nasce la voce profonda e dolce di Yeval, operatore olistico certificato, coach spirituale e custode di una tradizione antica e potente. La sua missione è chiara: diffondere il Cammino di Aradia, riportare il Voodoo alle sue radici di cura e amore, e offrire a chiunque si senta smarrito un luogo in cui ritrovare se stesso. Conosco Yeval per caso o così può sembrare e appassionata come sono di esoterismo e spiritualità dalle nuove frontiere comincio a fargli domande per capire chi avessi di fronte. Yeval mi racconta di non aver scelto questo cammino ma di averlo ereditato.

Sua nonna, donna di forza e mistero, era una praticante silenziosa ma profonda di un sapere arcaico. Le sue mani curavano, il suo cuore accoglieva. Cresciuto con lei, Yeval ha respirato fin da piccolo il profumo delle erbe, il suono delle invocazioni, il silenzio delle notti in cui l’energia parlava più delle parole. La sua storia è segnata da perdite, solitudine e trasformazioni, ma è proprio nel dolore che ha scoperto il suo dono: aiutare gli altri a rinascere.

Aradia, figura leggendaria della stregoneria italiana, è per Yeval non solo un archetipo ma una guida viva. Il Cammino di Aradia, come lui lo intende, è un percorso di liberazione spirituale, di riconnessione con la natura e con la propria verità interiore attraverso l’ aiuto costante dei Loa. Non si tratta di religione, ma di spiritualità concreta, radicata nella Terra e orientata al cuore.

Yeval propone meditazioni guidate, rituali di purificazione e accompagnamento spirituale, sempre con un messaggio chiaro: non sei solo, l’ombra può diventare la tua forza.

Per troppo tempo il Voodoo è stato frainteso e demonizzato. Per Yeval, è invece una pratica sacra di contatto con gli spiriti ancestrali, un linguaggio dell’anima nato per aiutare i popoli oppressi a sopravvivere, a guarire, a sperare. Importarlo in Italia non significa trasformare la nostra cultura, ma arricchirla con strumenti di potere interiore e guarigione profonda. I rituali voodoo che propone sono atti di amore: per chi si sente invisibile, per chi ha bisogno di protezione, per chi cerca una guida.

La visione di Yeval è radicalmente inclusiva: nessuno è sbagliato, nessuno è fuori posto. Non ci sono dogmi, non ci sono imposizioni. C’è solo l’invito a entrare in uno spazio sacro dove si è accolti così come si è. In un mondo in cui l’isolamento è diventato la norma, Yeval offre una nuova comunità, un rifugio dell’anima, un luogo dove sentirsi finalmente visti. Il sogno di Yeval è aprire un centro spirituale in Italia dove il Cammino di Aradia e il Voodoo possano convivere, fiorire e guarire. Un luogo dove l’energia viene riequilibrata, dove i bambini imparano il rispetto per la Terra, dove gli anziani condividono la loro saggezza, e dove ogni essere umano, senza distinzione, trova la sua via verso la pace.

In un tempo che corre veloce e spesso ignora le ferite più profonde, Yeval si ferma, ascolta e guarisce. Porta con sé l’antico sapere della nonna e la visione di un futuro più umano, dove la spiritualità è libertà, presenza e amore.

a cura di Ivana Parente