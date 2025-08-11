Vendemmia in Basilicata, si va verso il + 20 %. Le stime dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino

Puglia, Basilicata, Calabria: l’andamento climatico eccezionale di questa annata ha lasciato il segno. La vendemmia 2025, dalle prime stime effettuate si accinge ad essere una buona, con un vigneto che si presenta in buona salute e con un carico di uva equilibrato, superiore al 2023 e 2024, ed in perfetto stato fitosanitario. La produzione prevede un 20% in più sullo scorso anno. Se i mesi di settembre e ottobre decorreranno positivamente, le stime qui riportate potrebbero anche essere aumentate. La vendemmia, anticipata in tutta Italia, si annuncia in crescita anche nelle isole mentre al Centro-Nord le stime parlano di un calo tra il 10% e il 20%. Ad accomunare però tutte le previsioni, in questo periodo, sono uve sane e di qualità, anche se l’ultima parola spetterà all’andamento climatico dei prossimi giorni e settimane. A fare il punto territorio per territorio è l’Accademia Italiana della Vite e del Vino, attraverso la sua rete di docenti universitari ed esperti, con previsioni che quest’anno sono generalmente favorevoli, con alcune differenze su base regionale nel ciclo vegetativo, nella gestione fitosanitaria e nelle stime produttive. In Veneto la raccolta delle varietà precoci è prevista da fine agosto.

In Friuli-Venezia Giulia germogliamento anticipato di 10 per il Merlot e ancora più marcato per la Ribolla, mentre la Glera in ritardo sta recuperando. Capacità produttiva buona in Marche, Emilia-Romagna e Abruzzo, con aumenti per Lambruschi (+10%), Trebbiano romagnolo (+5%), Trebbiano toscano o Bianchello (+10%), Verdicchio (variabile ad +5% a +15%) e Montepulciano (+10%). In Toscana stime inferiori per il Sangiovese rispetto al 2024, con una raccolta precoce per molte altre varietà.

Fonte: Il Quotidiano del Sud