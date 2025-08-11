Fine vita, Numero Bianco dell’associazione Coscioni attivo anche in Basilicata. Già 65 le chiamate chiamate

Anche in Basilicata è attivo il Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni, un servizio dedicato a chi desidera ricevere informazioni e supporto sulle tematiche del fine vita. Negli ultimi 12 mesi dalla regione sono arrivate 65 richieste di informazioni, pari a 12 chiamate ogni 100.000 abitanti. Il Numero Bianco (06 9931 3409), coordinato da Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, offre ascolto quotidiano e orientamento su eutanasia, suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda.

In Italia sono state raccolte 16.035 richieste, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Le regioni con il maggior numero di chiamate sono Liguria (48 ogni 100.000 abitanti), Lazio (43), Toscana e Friuli Venezia Giulia (35) e Umbria (33), seguite da Emilia-Romagna e Lombardia con 33.

Fonte: Quotidiano del Sud – L’altravoce dell’Italia