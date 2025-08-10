Storie di imprenditoria lucana. Il lavoro del domani e di oggi: le live di Veronica e Domenico

Nel mondo del lavoro in costante evoluzione, Veronica e Domenico sono l’esempio perfetto di come spirito d’iniziativa, creatività e tecnologia possano dare vita a un’attività di successo. I due giovani imprenditori hanno deciso di puntare tutto sul social del momento, TikTok, per lanciare la loro azienda di abbigliamento online Chloeve. La loro base operativa è nel Potentino, sul territorio del Melandro. Tutto è nato da una passione condivisa per la moda e per i social. Veronica, con un occhio attento alle tendenze, e Domenico, esperto di comunicazione e video editing, hanno unito le loro competenze per creare contenuti accattivanti che promuovono capi d’abbigliamento in modo diretto, autentico e coinvolgente. I loro TikTok non sono semplici vetrine virtuali: raccontano storie, mostrano outfit in tempo reale, danno consigli di stile e interagiscono attivamente con la community.

Una delle strategie vincenti è l’utilizzo delle dirette TikTok per vendere in tempo reale. Durante le live, Veronica prova i capi, risponde alle domande degli utenti e descrive ogni dettaglio, mentre Domenico gestisce ordini e logistica. Il tutto avviene in un’atmosfera dinamica e spontanea, proprio come richiede il linguaggio dei social. Questo approccio ha permesso loro di creare un rapporto di fiducia con i follower, che si sentono parte di una vera e propria community. Gli acquisti non sono più solo transazioni, ma esperienze condivise. Veronica e Domenico incarnano una nuova generazione di imprenditori digitali, capaci di trasformare una piattaforma di intrattenimento in uno strumento di business.

Con costi contenuti, alta visibilità e possibilità di targetizzare il pubblico in modo preciso, TikTok rappresenta oggi un canale di vendita alternativo e potentissimo, soprattutto per il settore moda. In un’epoca in cui il lavoro tradizionale non offre sempre sicurezza o soddisfazione, la loro storia dimostra che è possibile creare un’attività autonoma, sostenibile e scalabile partendo da uno smartphone e da un’idea chiara.

Il successo di Veronica e Domenico non è frutto del caso: è il risultato di dedizione, studio dei trend, ascolto del pubblico e capacità di adattamento. TikTok, con la sua immediatezza e potenza virale, non è solo un passatempo: è un’opportunità concreta, è ormai la nuova “Piazza di Spagna” come la definisce Domenico e mentre mi aggiro nella stanza della live Veronica mi spiega che il nome della azienda viene da Chloe una bellissima barboncina che fa parte della famiglia.

Chloeve è un’azienda on line creata con amore e dedizione, di stampo familiare perché chiunque lavori con loro si sente parte di una famiglia.

Ivana Parente