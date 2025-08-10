Cede un pilone di un viadotto sulla SP ex SS93 nel tratto che collega Tiera a Potenza. Chiusura della Provincia

Nella mattinata odierna si è verificato il cedimento strutturale di una campata di un ponte lungo la SP ex SS93, nel tratto che collega Tiera a Potenza. L’incidente, avvenuto in corrispondenza della linea ferroviaria, ha reso necessaria la chiusura di entrambi i sensi di marcia.
L’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza si è immediatamente attivato avviando le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dell’area. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i tecnici della RFI e del Comune di Potenza.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire i percorsi alternativi.
Lo rende noto la Provincia di Potenza.