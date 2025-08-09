Il modello di auto preferito dai lucani? La Fiat Panda, usata. Ecco lo studio di AutoScout24 su dati Aci

La Fiat Panda, soprattutto quella di seconda mano, è l’auto preferita dai lucani: questo emergerebbe dall’elaborazione dei dati Aci da parte di AutoScout24, che si definisce «il più grande marketplace automotive online in Europa». «L’usato piace e convince – si legge nella nota che accompagna il dato – In Basilicata, sempre più automobilisti scelgono il mercato dell’usato non solo per risparmiare, ma anche per accedere a modelli recenti, ben accessoriati e spesso di categoria superiore, il tutto senza superare il proprio budget. Nel primo semestre del 2025, i passaggi di proprietà in Basilicata (al netto delle minivolture) sono stati 15.257, in crescita dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel primo semestre del 2025, il prezzo medio delle auto in vendita registra un calo del 4,5% rispetto ai primi sei mesi del 2024, attestandosi intorno ai 18.450 euro».

«Nella regione – è ancora scritto – il diesel (69,8%) è sempre l’alimentazione più ricercata, mentre l’elettrico (0,8%) non riesce a entrare nelle preferenze dei lucani. Le principali criticità? L’auto elettrica spesso non si adatta alle abitudini di guida quotidiane e continua a sollevare dubbi tra molti automobilisti. Tra i limiti più citati ci sono l’autonomia ancora insufficiente, i costi elevati, la diffidenza verso una tecnologia percepita come non del tutto matura e una rete di ricarica che, in molte aree, risulta ancora poco capillare».

Per quanto riguarda l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale, «nel primo semestre del 2025, sempre secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati Aci, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede al primo posto Potenza con 9.981 atti (+2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024), seguita da Matera con 5.275 atti, che registra una leggera flessione dello 0,3%». Per chi si chiedesse quali siano le auto e i segmenti più richiesti, la Fiat Panda si conferma l’auto usata più richiesta nel primo semestre del 2025. ma c’è altro: tra i modelli elettrici, a guidare le preferenze degli utenti è la Citroën Ami. A livello nazionale, quasi un italiano su due sceglie Suv, crossover o fuoristrada (49,5%), confermando la loro leadership tra le carrozzerie più desiderate. Berline e station wagon si contendono il secondo posto a pari merito, con il 25,2% delle preferenze ciascuna. Più contenuto l’interesse per monovolume (13,6%), city car e coupé (7,8% ciascuna), mentre le cabrio si mantengono una scelta di nicchia con il 6,8%».

Sembra che, relativamente ai brand orientali, cresce l’interesse anche nel mercato dell’usato: «Accanto ai modelli più noti, anche sul mercato dell’usato regionale si fa strada una tendenza che riflette i cambiamenti in atto a livello nazionale. Se da un lato i brand europei continuano a dominare le preferenze degli utenti, dall’altro cresce l’interesse verso marchi emergenti di origine orientale, in particolare cinesi. Si tratta di un fenomeno ancora marginale nei volumi complessivi, ma in rapida espansione: nel primo semestre del 2025, a livello nazionale, i lead mensili generati da annunci di auto orientali su AutoScout24 sono cresciuti del 90,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Tra i modelli che suscitano maggiore interesse spiccano la Mg Zs, prodotta dalla storica casa britannica Mg – oggi parte del gruppo cinese Saic Motors – la Dr 4.0, modello di punta del marchio molisano Dr Automobiles, che assembla componenti di origine cinese, e la Evo3, firmata da Evo, altro marchio del gruppo Dr, noto per le sue soluzioni accessibili nate dalla sinergia tra progettazione italiana e produzione asiatica. Completano la top ten dei modelli orientali più cercati su AutoScout24 nel primo semestre del 2025 la Omoda 5, la Lynk & Co 01, la Jaecoo J7, recentemente sbarcata in Italia e già apprezzata per le dotazioni. Seguono la Byd Atto 3, punto di riferimento della strategia elettrica del colosso cinese Byd, la Emc Wave 3, la Sportequipe 6, e la Cirelli 5, uno dei nomi più nuovi nel panorama italiano, ma già presente nelle ricerche degli utenti».

Infine, cosa non può mancare nell’auto? «Quando si tratta di scegliere un’auto – spiegano dalla società – gli italiani sanno bene cosa vogliono. In testa alle preferenze ci sono i dispositivi di sicurezza attiva, come Abs, Esp o Asr, considerati fondamentali dal 73,1% del campione e ormai presenti nella maggioranza delle auto usate in commercio. Seguono cambio automatico (47,1%), sistemi di infotainment come il navigatore o l’audio Bluetooth (45,2%) e assistenza alla guida (mantenimento della corsia o l’adaptive cruise control, 44,2%). Molto apprezzati tergicristalli automatici o il sistema keyless».

Fonte: Il Quotidiano del Sud – Basilicata