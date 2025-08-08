Il percorso enogastronomico Tipica giunge alla sua 11^ edizione. Appuntamento a Vietri di Potenza il 12 e 13 agosto

CONTO ALLA ROVESCIA PER L’11^ EDIZIONE DI “TIPICA”, IL PERCORSO ENO-GASTRONOMICO DELLA PORTA DELLA LUCANIA. APPUNTAMENTO AL 12 E 13 AGOSTO

È tutto pronto a Vietri di Potenza per l’11^ edizione di Tipica, il percorso eno gastronomico – tra i più partecipati in Basilicata – che mette in mostra le tipicità vietresi e lucane. L’appuntamento è per martedì 12 e mercoledì 13, dalle ore 19. C’è grande fermento e attesa per la manifestazione che anche lo scorso anno ha superato ogni record con migliaia di presenze.

Come in ogni edizione il percorso si snoderà lungo i vicoli del centro storico vietrese, nel cuore dell’abitato. I visitatori troveranno stand di prodotti tipici e pietanze, musica, artigianato, cultura, oltre a musica itinerante, divertimento, canti e balli.

Tra i prodotti, l’olio vietrese con bruschetta, pannocchie, antipasti e formaggi di capra vietresi, uovo fritto con il crusco, provolone impiccato, calzoni con la minestra, sciurilli, zeppole, patate rosse, ciambotta, strufoli, parmariedd e cavatiedd, arrosticini di pecora vietrese, montanare, caprese, miele, schiacchiate dei briganti, cuzztiello con pezzente e ciambotta, carne di maiale mangalica e strazzata, carne di vitello podolico, cuoppo di pesce, crep, dolci vietresi come le castagnole, cornetti e cannoli, oltre birre alla spina artigianali lucani e pugliesi, vino locale e bevande varie. Non mancherà l’angolo cocktail.

Durante le due serate anche artigianato con diversi artisti, esposizioni di animali e di ciclomotori d’epoca. Tra gli artisti, il 12 agosto Infinity Band, Duo Music e Agostino Gerardi, il 13 agosto Quadrifoglio Lucano, I Principi del Liscio e Musicamanovella. Durante le due serate gruppi itineranti lungo il percorso.

Tantissime le persone che hanno prenotato nelle varie strutture ricettive per trascorrere la settimana di Ferragosto a Vietri di Potenza e conoscere Tipica, così come sono tanti gli emigranti e lavoratori fuori sede che si sono organizzati appositamente per il rientro nei giorni dell’evento.

Ciò che contraddistingue il percorso, che negli anni è diventato tra i più partecipati in Basilicata e Campania, è la partecipazione della comunità nell’organizzazione, dei più piccoli, delle donne e nonne che si adoperano di buon mattino per preparare tutte le pietanze e in particolare la pasta fresca. Anche quest’anno, nel percorso, verrà utilizzata una moneta denominata “Vietrese”, coniata appositamente per l’evento e disponibile nelle tre piazze.

Tipica è un percorso adatto anche alle persone con disabilità fisica, non presentando ostacoli o scalinate in alcun tratto. È facilmente fruibile e percorribile. L’organizzazione ha previsto il servizio navetta e parcheggi gratuiti, per chi raggiungerà Vietri sia dall’area lucana che campana, con arrivo della navetta fino all’ingresso del percorso con punto d’incontro ai parcheggi lungo la SP 94.

“Grazie ai tanti volontari che stanno lavorando, alle signore pronte a preparare le tante pietanze e a tutti coloro i quali saranno a Vietri in questi giorni”, ha dichiarato il sindaco Christian Giordano, che ha aggiunto: “La partecipazione della comunità vietrese alla organizzazione di questo evento è la vera anima. Tipica è il momento dell’anno nel quale la comunità si ritrova intorno alle proprie radici. E anche quest’anno siamo pronti ad accogliere migliaia di persone per far conoscere le nostre bellezze, peculiarità e prodotti tipici”.

La manifestazione anche quest’anno è organizzata dalle associazioni Pro Loco, Vietri e La Movida e Teatrando, con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza.