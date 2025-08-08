Contributi per l’apertura di nuove attività e riduzione dello spreco di acqua. Presentato l’Avviso Pubblico ideato dal Comune di Tito

E’ stato presentato a Tito, nella sala consiliare, l’Avviso Pubblico denominato “Concessione di contributi economici a fondo perduto per sostegno del tessuto economico sociale”, pensato e voluto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabio Laurino.

Alla presentazione, oltre al Sindaco, sono intervenuti l’assessore alle Attività Produttive, Loredana Bruno, e Vittoria Purtusiello, esperta di sviluppo locale. Nel corso dell’iniziativa è stato spiegato l’Avviso Pubblico nel dettaglio, che prevede due linee di intervento: la prima è rivolta alle attività esistenti attraverso il finanziamento di interventi volti al contrasto dell’emergenza idrica, la seconda, invece, riguarda l’avvio di nuove attività di vicinato.

“Si tratta di una misura che vuole contrastare la crisi economica generalizzata, che si pone come obiettivo anche quello di migliorare le condizioni di lavoro che troppo spesso creano sfiducia nei giovani e nel loro futuro”- dichiara Loredana Bruno, assessore del Comune di Tito.

La cifra massima concedibile per l’acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dello spreco d’acqua è pari a 500,00 €, mentre per l’apertura di nuove attività arriva fino a 10.000,00 €.

“È il primo passo di un percorso che vuole portare a una rivitalizzazione del centro urbano, attraverso il sostegno a nuove attività. Una misura che vorremmo riproporre ogni anno, costruendola sulle esigenze del territorio” -dichiara Fabio Laurino, Sindaco di Tito. “La linea di intervento per il contrasto all’emergenza idrica, invece, mira a diffondere comportamenti più sostenibili per contrastare situazioni emergenziali che, anche a causa dei cambiamenti climatici in corso, stanno diventando sempre più frequenti”.

C’è tempo fino al 4 ottobre 2025 per partecipare all’avviso. Per tutte le info consultare l’Avviso Pubblico è pubblicato sul sito www.comune.tito.pz.it.