Sasso di Castalda si proietta verso il futuro: finanziata la Fly-Line “Sky to Moon” per un nuovo rilancio turistico e territoriale

Con grande soddisfazione, il Comune di Sasso di Castalda annuncia l’ottenimento del finanziamento per la progettazione esecutiva della Fly-Line “Sky to Moon”, un’infrastruttura turistica di nuova generazione che collegherà un punto panoramico montano direttamente al cuore del centro storico. La Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata assegna € 153.960,04 a favore del Comune, nell’ambito del Fondo di Rotazione FSC 2014–2020 – Patto per lo Sviluppo.

“Desidero ringraziare la Regione Basilicata per aver creduto in questa proposta e per la sensibilità sempre dimostrata nei confronti dei progetti orientati allo sviluppo sostenibile. Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per una visione precisa che abbiamo portato avanti con determinazione: valorizzare Sasso di Castalda con interventi strategici, concreti e innovativi”, ha dichiarato l’ingegnere e architetto Mariangela Laurino, Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Turismo e Cultura. del Comune.

Un progetto unico per rilanciare l’identità e l’attrattività del territorio. “Sky to Moon” non è solo un’opera ingegneristica: è un attrattore paesaggistico, esperienziale e identitario, pensato per offrire una nuova prospettiva sul paesaggio naturale e sul patrimonio architettonico del borgo. Sospesa tra le alture e il centro urbano, la Fly-Line rappresenterà una connessione simbolica e funzionale tra le bellezze ambientali e storiche del territorio, rafforzando la strategia locale di promozione turistica sostenibile.

“Sarà un’infrastruttura leggera ma potente nel messaggio: far riscoprire il borgo attraverso un’esperienza emozionale, accessibile e immersiva. L’obiettivo è attrarre nuovi flussi turistici, rafforzare l’identità locale e generare valore duraturo. Una sfida ambiziosa, ma coerente con la visione che stiamo costruendo passo dopo passo”, ha aggiunto Laurino.

Il Comune di Sasso di Castalda è già al lavoro per avviare un concorso pubblico di progettazione, che consentirà di selezionare le migliori professionalità per la definizione dell’intervento. L’intento è chiaro: garantire qualità progettuale e coerenza con la visione strategica di sviluppo sostenibile, rendendo “Sky to Moon” un progetto esemplare non solo a livello locale, ma anche regionale e nazionale.

“Questa iniziativa — conclude Laurino — è frutto di un impegno costante e di un senso profondo del dovere verso la nostra comunità. Credo nella politica delle azioni, dei risultati e della costruzione concreta del futuro. Sasso di Castalda ha scelto di crederci”.