Monitoraggio di Goletta Verde, il mare lucano è ancora una volta eccellente in tutti e cinque i punti campionati

“La Basilicata continua a distinguersi per l’eccellente qualità delle sue acque marine, e i risultati del monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente ne sono l’ennesima riprova. Per il secondo anno consecutivo, tutti i cinque punti campionati lungo la nostra costa sono risultati entro i limiti di legge. Un dato che ci riempie di orgoglio e conferma, evidentemente, l’efficacia delle nostre politiche ambientali”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, commentando i dati resi noti ieri da Legambiente. “Questo risultato – sottolinea l’assessore Mongiello – non è casuale, ma frutto di un impegno costante e di investimenti mirati sui quali la Regione ha lavorato e continua a lavorare con determinazione”. E ancora aggiunge l’assessore: “L’attenzione che Goletta Verde, nel corso degli anni, ha saputo tenere accesa su alcune aree critiche, ha contribuito a spingere verso un miglioramento continuo, e oggi possiamo vedere i frutti di questo lavoro condiviso. Questi dati si aggiungono alle cinque Bandiere blu che le nostre coste hanno ottenuto nelle scorse settimane, un riconoscimento prestigioso che certifica non solo la balneabilità delle acque, ma anche la qualità dei servizi, la pulizia delle spiagge e l’impegno per la sostenibilità ambientale dei nostri comuni costieri. Tale duplice attestato, da parte di Legambiente e della FEee, posiziona la Basilicata come una meta turistica sempre più attrattiva e affidabile dal punto di vista ambientale”. “Nonostante i risultati eccellenti, la guardia non verrà abbassata. Continueremo a lavorare per implementare ulteriormente le infrastrutture, promuovere la sostenibilità e tutelare la nostra straordinaria biodiversità marina e costiera, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità 2030. La Basilicata vuole essere all’avanguardia nella protezione del suo patrimonio naturale, per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”, conclude l’assessore Mongiello.