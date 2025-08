I colori del folklore 2025. Pignola celebra il mondo attraverso danza, musica e solidarietà il 9 agosto

L’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo, presieduta da Donato Corleto, è lieta di presentare l’attesissima edizione 2025 de “I Colori del Folklore”, un evento che, anno dopo anno, si conferma come uno dei momenti più significativi del calendario culturale estivo lucano. L’appuntamento è per sabato 9 agosto a Pignola, in Piazza Risorgimento, per una giornata all’insegna del dialogo tra popoli, dell’arte popolare e della condivisione.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di straordinari gruppi folklorici internazionali, che porteranno a Pignola suoni, colori e ritmi unici provenienti da tre continenti: Armenia, Martinica e Messico. Insieme a loro, salirà sul palco il gruppo italiano “A Spiga Rossa” di Petina (SA), custode delle tradizioni contadine del sud Italia, e la banda musicale del Vallo di Diano, accompagnata dalle eleganti e vivaci majorettes, simbolo di energia e spirito comunitario.

La manifestazione si aprirà già nella mattinata con un momento dedicato alla solidarietà: in collaborazione con l’AVIS di Pignola, si terrà la campagna “Il Folklore per la Vita”, una raccolta straordinaria di sangue finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione. Un’iniziativa che arricchisce il significato profondo del festival, unendo la cultura alla responsabilità civile.

“I Colori del Folklore” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio incontro tra culture e generazioni, un’occasione per valorizzare il patrimonio immateriale dell’umanità e trasmettere alle nuove generazioni l’amore per le radici e per la diversità. In questo spirito, l’Amministrazione Comunale di Pignola ha avviato l’iter per ottenere, da parte della Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP), il prestigioso riconoscimento di “Città del Folklore”, un titolo che premia oltre quarant’anni di attività, ricerca e ospitalità verso i gruppi folklorici italiani e stranieri.

L’appuntamento con “I Colori del Folklore 2025” è dunque un invito a vivere un’esperienza intensa, fatta di musica travolgente, danze suggestive, costumi tradizionali e spirito di fratellanza. Un vero viaggio nel cuore delle culture popolari del mondo, nel borgo accogliente e appassionato di Pignola.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – 9 AGOSTO 2025