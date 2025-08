La potenza dell’Indie a Pignola per “Not(t)e d’estate”. Questa sera l’evento dedicato alla valorizzazione del talento giovanile

Sabato 2 Agosto 2025 torna a Pignola per la sua terza edizione NOT(T)E D’ESTATE, l’appuntamento estivo organizzato dall’associazione Young Minds – Events&Co., dedicato alla valorizzazione del talento giovanile e alla promozione della cultura musicale in provincia di Potenza. L’evento si svolgerà in due piazze storiche di Pignola – Vittorio Emanuele II e Risorgimento – ed è ad ingresso gratuito.

Il cuore pulsante della serata sarà la prima tappa lucana di INDIE POWER – La festa indie più grande d’Italia, che dalle ore 21:00, animerà Piazza Risorgimento con sonorità coinvolgenti provenienti dal panorama Indie e Pop italiano. Un’atmosfera da concerto, energia da club e un coro collettivo che canterà a squarciagola i brani più amati dei cantanti della scena Indie e Pop italiana. «Siamo entusiasti di portare la carica di Indie Power per la prima volta in Basilicata – dichiara Danilo Logiodice, presidente di Young Minds – è un modo per unire giovani, cittadini e territorio in un’unica grande festa, aperta a tchiunque. Vogliamo dire a tutti che i giovani hanno il potenziale giusto per guardare il avanti dritti al futuro, con competenza ed energia!»

Ma la serata inizia già alle 18:30, con il live di Pierpaolo Micca and Band in Piazza Vittorio Emanuele II, anticipando gli appuntamenti più istituzionali di questo evento itinerante.

Alle 20:30, infatti, sul Palco di Piazza Risorgimento, ci sarà la consegna del “Premio Giovane Pignolese dell’Anno” che riconosce il valore civico, creativo e proficuo di giovani del territorio che si sono distinti durante l’anno, e a seguito l’esibizione del Coro “L’Ottava Nota”, realtà inclusiva diretta da Donatella Abbandonato, vice-presidente dell’associazione.

Donatella racconta del senso profondo del coro: «Vogliamo dare voce alle differenze e tessere relazioni, per unire generazioni nel segno dell’inclusività. Cantare insieme, utilizzando la Lingua dei Segni Italiana, grazie all’aiuto di Giuliana Viggiano, diventa un messaggio concreto di comunità e partecipazione.» Il progetto “L’Ottava Nota”, nato dall’associazione, coinvolge oltre 35 bambini che cantano e segnano brani di diverso genere e che fa dell’inclusione il suo vero manifesto artistico.

Con questa terza edizione, NOT(T)E D’ESTATE, organizzato dall’associazione Young Minds – Events&Co. conferma la sua crescita, diventando un punto di riferimento per l’estate giovanile in Basilicata. La grande novità di quest’anno è proprio l’arrivo di INDIE POWER: un claim che trasformerà Pignola nella capitale dell’indie per una notte, regalando al pubblico una selezione di brani e performance tutte all’insegna dell’energia fresca che contraddistingue la nuova scena musicale italiana.

L’evento si chiuderà sotto le stelle con ritmo, sorrisi e scoperta: un’esperienza pensata per coinvolgere famiglie, giovani e adulti in un unico grande abbraccio sonoro, fatto di impegno, musica e appartenenza al proprio territorio.

Young Minds – Events&Co. dunque riafferma la propria missione: dare spazio alle nuove generazioni, promuovere cultura locale e sostenere l’aggregazione responsabile e creativa in Basilicata.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pignola, della BCC di Basilicata e di Chorus Inside Basilicata, con il sostegno morale della Regione Basilicata, APT Basilicata e Pignola Turistica.

L’associazione, dunque, vi aspetta numerosi, Sabato 2 Agosto, per celebrare insieme la musica, i giovani e la bellezza della Basilicata con NOT(T)E D’ESTATE per un’estate da ricordare!