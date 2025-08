“E la nave va.. tra passato e presente”, pubblicato il nuovo libro di Angela Maria Marcantonio di Picerno

“E la nave va.. tra passato e presente”. E’ questo il titolo del libro scritto da Angela Maria Marcantonio, di Picerno, pubblicato in questi giorni. Un libro che si presenta con un testo scorrevole, ironico e divertente. Tratta – come spiega l’autrice – di una crociera, avvenuta nel 2001 con gli zii pensionati, all’insegna del risparmio. Ad ogni aneddoto comico è associata una tematica che offre spunti di riflessione in chiunque lo legge. Nello stesso tempo vengono descritti i luoghi visitati ed alcune caratteristiche del paese natio dell’autrice.

La crociera diventa l’occasione per affrontare tematiche e problematiche sociali che offrono spunti di riflessione ed attenzione. “Descrivo – dichiara l’autrice a melandronews.it – le località visitate, alcune caratteristiche del mio paese natio e racconto episodi comici in uno stile fluido, semplice e scorrevole. Il mio intento è anche quello di strappare sorrisi e spensieratezza nei lettori, estraniandoli per un po’ dalla realtà e di esprimere alcuni concetti in cui io credo: non arrendersi mai, credere sempre in sé stessi, sdrammatizzare sempre e vivere attuando i veri valori della vita”.

La dedica di questa opera va ai genitori, fratelli, sorella e nipoti, agli zii e a cugini, a Pina, compagna di viaggio e alle amiche che hanno sostenuta l’autrice e spronata in questo nuovo percorso, offrendo consigli preziosi.

“Se oggi sono quella che sono – sottolinea – lo devo a loro, ma soprattutto a mia madre che mi ha trasmesso, con esempi di vita vissuta, sentimenti di onestà, sincerità, perdono, altruismo e amore verso il prossimo. La ricordo sempre con nostalgia, vorrei tanto riabbracciarla, chiederle scusa se qualche volta l’ho sgridata e ringraziarla per tutto l’amore che ci ha donato e per tutti i sacrifici che ha fatto per la famiglia. Spero che chi lo legge si appassioni alla storia divertendosi ed emozionandosi. Viva la vita vissuta con ottimismo!”.

Il libro è disponibile su Amazon cliccando qui.