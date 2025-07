Basilicata, incidenti mortali in aumento: 34 nell’ultimo anno, numero in aumento rispetto alla media nazionale

L’incidente del 13 ottobre scorso sulla Potenza Melfi quando hanno perso la vita sul colpo i tre giovani tifosi del Foggia, Samuele Michele e Gaetano di ritorno dalla gara di campionato contro il Potenza, è stato sicuramente il momento più tragico registrato sulle strade lucane nel 2024. Un fatale schianto che ha contribuito ad alimentare i numeri degli incidenti mortali che lo scorso anno si sono registrati in Basilicata con in totale 32 vittime; erano state 27 nel 2023, per un incremento del 18,5%.

L’ultimo report Aci-Istat ci ha consegnato numeri in aumento, in controtendenza con l’attuale scenario nazionale.. A livello nazionale, infatti, tra il 2019 e lo scorso anno le vittime risultano in calo del 4,5%, essendo passate da 3.173 a 3.030. In Basilicata, invece, le vittime del 2019 erano state 29, tre in meno rispetto allo scorso anno. Il confronto è stato fatto tra il pre e il post pandemia: l’emergenza Covid ha infatti per più anni inciso sulla mobilità e sui liberi spostamenti in auto. Anche il tasso di mortalità è tra i più elevati in Basilicata, con 6 vittime ogni 100mila abitanti (si tratta del settimo valore più alto in Italia), a fronte di una media nazionale che si ferma a 5,1.

Dati che trovano conferma anche nel 2025 con già 18 morti della strada in meno di sette mesi, di cui ben 10 da Pasqua a oggi, da ultimi, i due coniugi di Matera coinvolti il 7 luglio scorso in un incidente sulla strada provinciale 3 che collega la Città dei Sassi alla costa Jonica lucana.

Un tema che non può essere annoverato tra le coincidenze dovendo portare ad una analisi profonda sulle cause, alcune delle quali facilmente riscontrabili. È necessario precisare l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza stradale, di fatto in molti casi le tragedie derivano da sorpassi azzardati come dimostrano i molti impatti frontali tra i veicoli coinvolti, ma allo stesso tempo potrebbe incidere il numero di lavori in corso su molte delle arterie lucane. Secondo i dati forniti dal sito dell’Anas, sulle sole strade di loro competenza sono attualmente attivi cantieri per 54 interventi di manutenzione e cinque nuove opere.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata