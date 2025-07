Tra note, sentieri e storie da ascoltare. Numerosi eventi a Sasso di Castalda nel mese di agosto

C’è un’estate che si racconta non solo attraverso gli eventi, ma attraverso l’identità profonda di un territorio. Un’estate costruita con cura, passo dopo passo, nota dopo nota, nella convinzione che ogni borgo vada prima vissuto, poi visitato. Sasso di Castalda si prepara ad accogliere chi arriva come si fa con chi torna a casa: con calore, con autenticità, con un programma che è un invito ad ascoltare la musica, i paesaggi, le storie e le persone.

Il 9 e il 10 agosto, sulla suggestiva Terrazza I.J.T., torna Gezziamoci, storica rassegna jazz della Basilicata giunta alla sua 38ª edizione. Due serate imperdibili tra blues, musica etnica e grandi interpreti, in un luogo che non è solo sfondo, ma parte viva dell’esperienza. La terrazza si trasforma in un palco sospeso, e la musica in un ponte tra emozioni e territorio.

Ma a Sasso, il suono non si ascolta soltanto. Si cammina.

La mattina del 10 agosto, l’esperienza si sposterà nei boschi con “Vivi il borgo, tra blues & etnica”: un trekking sonoro che attraversa natura e spiritualità, in cui strumenti dialogano con gli alberi, i passi diventano ritmo, e il silenzio sa parlare. Un’immersione autentica, per scoprire l’anima nascosta del nostro borgo. Attorno a questo cuore musicale, si sviluppa un’Estate Sassese costruita con passione e visione. Teatro, laboratori, passeggiate a cavallo, presentazioni, degustazioni, momenti comunitari: ogni iniziativa nasce dalla collaborazione viva tra Comune e associazioni, tra chi questo paese lo abita ogni giorno e chi lo sceglie anche solo per un weekend.

“Stiamo costruendo, insieme, un percorso che unisce cultura e paesaggio, ospitalità e racconto, tradizione e innovazione. Abbiamo immaginato un’estate che non si limita a riempire il calendario – dichiara Mariangela Laurino, Assessore del Comune di Sasso di Castalda – ma che accompagna chi viene qui in un’esperienza fatta di ascolto, incontro e scoperta. Vogliamo che ogni persona si senta parte di una comunità accogliente, viva, pronta a raccontarsi con sincerità e bellezza”.

L’Estate Sassese 2025 è un’occasione per ritrovare il valore della lentezza, la bellezza delle piccole cose, il piacere della relazione umana. Non una semplice vacanza, ma un’esperienza vera. A Sasso di Castalda, ogni incontro può diventare memoria, ogni sguardo una scoperta.