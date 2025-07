Potentino, un ECG in farmacia rileva una emergenza cardiaca e salva una donna. L’importanza della telemedicina

Grazie a un ECG eseguito in farmacia e refertato in tempo reale dalla centrale MedEA, è stata diagnosticata una fibrillazione atriale con blocco di branca sinistra. Il caso, avvenuto a Sarconi (Potenza), ha portato all’intervento immediato del 118 e all’elisoccorso, confermando il ruolo della telemedicina come presidio salvavita sul territorio. 29 luglio 2025 – Una situazione critica risolta in pochi minuti grazie all’integrazione tra farmacia e telemedicina. È accaduto nella Farmacia Tedesco di Sarconi, in provincia di Potenza, dove una donna si è presentata per ritirare dei farmaci, lamentando un malessere. L’intervento tempestivo della farmacista, supportato dai servizi di refertazione MedEA, ha permesso di attivare il 118 e trasportare la paziente in ospedale con l’elisoccorso.

“All’inizio pensavamo fosse il caldo” racconta la dottoressa Grazia Tedesco, titolare della farmacia. “Abbiamo misurato la pressione, che era nella norma, e abbiamo deciso di procedere subito con un ECG per avere un quadro più chiaro della situazione”. Il tracciato elettrocardiografico, effettuato in farmacia e refertato in tempo reale dalla centrale MedEA, ha evidenziato una fibrillazione atriale con blocco di branca sinistra e frequenza cardiaca a 150 bpm. Un quadro che ha portato i medici della centrale a contattare la farmacia e indicare l’immediata attivazione del 118.

“Se non avessi avuto gli strumenti di telemedicina in farmacia, avrei potuto solo descrivere i sintomi per telefono, senza sapere con precisione cosa stava accadendo” spiega la farmacista. “Invece, grazie alla refertazione specialistica, siamo riusciti ad allertare i soccorsi in modo puntuale. Questo rende più efficace il pre-pronto soccorso: il 118 riceve informazioni cliniche già validate e può intervenire nel modo migliore”.

La paziente è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. “Ora sta meglio, anche se le stanno facendo ulteriori accertamenti” riferisce la farmacista. La Farmacia Tedesco ha attivato i servizi di telemedicina già da diversi anni. “Abbiamo iniziato con Holter pressorio e cardiaco, poi abbiamo integrato l’ECG subito dopo il Covid” spiega Tedesco. Quello stesso giorno, la farmacia ha gestito anche un secondo intervento urgente. “Succede sempre più spesso che le persone scelgano la farmacia come primo punto di riferimento per la salute: ecco perché la tecnologia, in questo contesto, può fare la differenza”.