Una nuova storia d’amore al Castello Aragonese di Bella. Il 2 agosto appuntamento con “Come Paolo per Francesca”

Nell’ambito della rassegna estiva, l’Amministrazione Comunale di Bella presenta “COME PAOLO PER FRANCESCA”, il nuovo spettacolo teatrale scritto e diretto da Alessio Chiodini. Le repliche si svolgeranno il 2 Agosto 2025 alle ore 18:30 e 20:30 presso il suggestivo Castello Aragonese.

Protagonisti gli attori Alessio Chiodini, Valentina Corti e Giovanni Pelliccia.

Nel cuore di una vicenda realmente accaduta nel XIII secolo, prende vita Come Paolo per Francesca, un racconto teatrale che esplora la passione proibita tra Francesca da Polenta e Paolo Malatesta, fratello di Giangiotto, marito legittimo di lei. In una società dominata dagli obblighi dinastici e dagli equilibri politici, due giovani si ritrovano prigionieri di un amore impossibile, ma irriducibile. Attraverso un gioco di incastri, lo spettacolo restituisce la dimensione tragica e politica di una vicenda che non fu solo letteraria, ma profondamente umana. La morte dei due amanti non fu frutto del caso, ma conseguenza di un sistema patriarcale, vendicativo e violento.

‘Come Paolo per Francesca nasce dal desiderio di ridare voce ai sentimenti puri, contrastati e struggenti che Dante ha scolpito nella memoria collettiva. In scena non ci sono figure dantesche imbrigliate nella letteratura, ma persone vive, reali, in cui il pubblico può rispecchiarsi. Il linguaggio è semplice, a tratti lirico, sempre diretto. Lo spazio scenico è essenziale, lasciando che siano le parole e i corpi a evocare gli ambienti e i turbamenti. Il Castello Aragonese diventa esso stesso protagonista: luogo fisico e simbolico dove i confini tra passato e presente si dissolvono. È uno spettacolo che parla d’amore, ma anche di memoria, di scelte, di destini. Perché ogni generazione, prima o poi, si trova a dover scegliere se seguire la via del cuore o quella della convenienza.’ (Alessio Chiodini – Note di Regia)

La rappresentazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. La durata dello spettacolo è di 60 minuti ed è adatta a un pubblico giovane a partire dai 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Assessore Angela Carlucci al numero +39 338 9817327.

La messa in scena di Come Paolo per Francesca è sostenuta dal Comune di Bella, con il prezioso aiuto della Regione Basilicata, dell’APT di Potenza e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.