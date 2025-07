Da oggi legare un cane alla catena è reato: entra in vigore la nuova legge

1° luglio 2025, una data storica: entra in vigore la legge Brambilla contro i maltrattamenti degli animali. Multe fino a 5.000 euro e oltre nei casi più gravi, che prevedono anche la reclusione

Cosa cambia

L’antica usanza di legare i cani a catene è ormai considerata inaccettabile dalla stragrande maggioranza dei cittadini, ma finora la normativa non era uniforme: c’erano varie deroghe, regionali e locali, che ammettevano ancora questa pratica, giustificandola per varie ragioni.

Adesso, invece, con la nuova Legge 6 giugno 2025, n. 82, è stato stabilito un divieto totale e valido su tutto il territorio nazionale di tenere i cani legati alla catena, senza eccezioni, salve situazioni particolari, da valutare caso per caso, ma solo per esigenze sanitarie, o di sicurezza, comprovate da un veterinario e dalle autorità preposte.

Più tutele per gli animali

La formulazione della nuova norma in vigore dal 1° luglio 2025 non lascia adito a dubbi: d’ora in poi, in base all’art. 10 della Legge Brambilla, è espressamente vietato tenere i cani legati alla catena «o a qualsiasi altro strumento di contenzione che ne limiti la libertà di movimento in modo continuativo». Il divieto non riguarda soltanto i cani, ma più in generale tutti gli animali d’affezione, e si applica pure a chi è «detentore temporaneo» dell’animale, anziché proprietario effettivo.

Si tratta, quindi, di una riforma culturale, prima ancora che giuridica, attesa da decenni, che punta a cambiare il modo in cui l’uomo si relaziona con gli animali, finalmente considerati non più “oggetti”, bensì “esseri senzienti”, quindi capaci di provare sentimenti e sofferenze, e dunque soggetti meritevoli di tutela da parte della legge.

Le nuove multe

Per rafforzare i nuovi divieti sono state introdotte pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori, cioè per coloro che tengono il proprio cane legato alla catena: le multe vanno da 500 a 5.000 euro per ciascun esemplare.

Anche un singolo episodio isolato può essere sanzionato, senza bisogno di dover dimostrare (come avveniva in passato) sofferenze prolungate inflitte all’animale, o limitazioni eccessive di movimento dovute a una catena troppo corta. Ma anche le pene per maltrattamento di cani o altri animali sono state inasprite, quindi la tutela è stata rafforzata ad ampio raggio, come vedremo adesso.

Quando scatta il reato di maltrattamenti

Le novità non finiscono qui, perché nei casi più gravi tenere un cane legato alla catena non costituisce più l’illecito amministrativo che abbiamo descritto sopra, ma diventa reato di maltrattamento degli animali: una condotta punita con la reclusione fino a 2 anni e multe da 5.000 a 30.000 euro. A tal proposito bisogna evidenziare che la detenzione del cane alla catena, soprattutto se avviene in modo continuativo e abituale, è considerata una forma di maltrattamento che lede il benessere fisico e psicologico dell’animale, provocandogli sofferenze, e dunque diventa punibile penalmente.

Se poi l’animale muore, il responsabile incorre nel reato di uccisione, che prevede da 6 mesi a 4 anni di reclusione e multe fino a 60.000 euro, che possono essere raddoppiate in caso di sevizie. E con le nuove aggravanti introdotte, tutte le suddette pene possono essere aumentate fino a un terzo se i fatti sono commessi in presenza di minori, coinvolgono più animali, o vengono diffusi online (ad esempio, con video pubblicati sui social).

Come si accertano le violazioni

È importante notare che questi reati contro gli animali sono procedibili d’ufficio, quindi possono essere perseguiti direttamente dalle autorità, senza bisogno di una denuncia o querela sporta dai privati. Anche se, come diremo nel prosieguo, è sempre bene fare almeno una segnalazione o un esposto per attivare gli interventi a tutela dell’animale che soffre.

L’importanza delle segnalazioni dei cittadini

Le segnalazioni di cani tenuti alla catena o di altri casi di maltrattamento di animali hanno un ruolo fondamentale per poter individuare i trasgressori: la stessa proponente della nuova legge, on. Brambilla, ha sottolineato l’importanza della vigilanza civile, oltre che dell’azione delle forze dell’ordine, e ha affermato più volte: “Bisogna segnalare, segnalare, segnalare”. La parlamentare si è detta fiduciosa nella corretta ed efficace applicazione delle nuove norme: “Grazie alla sensibilità degli italiani, questi reati non passeranno più sotto silenzio”.

Cosa posso fare se vedo un cane legato alla catena?

Da oggi, stante il divieto assoluto, se vedi un cane legato alla catena puoi scattare foto o realizzare video che mostrino chiaramente il cane legato e le condizioni in cui si trova (come l’assenza di cibo ed acqua, l’esposizione prolungata al sole o alle intemperie, lo stato di abbandono e di incuria, l’igiene precaria, ecc.) e segnalare il fatto alle autorità competenti (Polizia Locale, Carabinieri Forestali, servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente). Puoi anche presentare tu stesso un esposto denuncia per tali fatti, allegando le prove raccolte.

Fonte: La Legge per Tutti