Vietri di Potenza, col volto travisato da mascherina e con il cappellino tentano il furto in pieno giorno. Ma vengono messi in fuga dai residenti

Cappellino con visiera e mascherina. Per non farsi riconoscere nemmeno dalle telecamere, così hanno tentato il furto i ladri a Vietri di Potenza, in pieno giorno poco prima di ora di pranzo, in via Luigi Einaudi, a pochi passi dal campo sportivo.

Tutto è successo oggi, alle ore 12:50. I ladri, a bordo di una Volkswagen Golf GTI di colore grigio, a quanto pare di grossa cilindrata, hanno raggiunto il popoloso rione del campo sportivo. Prima si sono recati nella parte sottostante di alcune villette a schiera, poi almeno in tre a bordo di un auto hanno raggiunto gli ingressi principali delle abitazioni. Uno di loro, dopo essere entrato nel cortile di una abitazione, con un arnese da scasso (pare avesse in mano un cosiddetto ‘piede di porco’) ha rotto una vetrata. Ma a pochi metri si è affacciata una donna con i propri figli, che immediatamente ha messo in fuga il ladro e si è poi accorta dell’auto all’esterno ad attenderlo con all’interno altri complici. Nessuna traccia dell’auto, che si è allontanata dalla zona e non è stata più vista sul territorio. All’interno dell’abitazione in quegli attimi non c’era nessuno. I ladri, infatti, avrebbero anche citofonato prima di entrare in azione.

Ciò che fa preoccupare anche l’orario, in pieno giorno e a ora di pranzo.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, guidati dal maresciallo Daiana Conte, che a seguito delle segnalazioni del tipo di auto hanno fatto una serie di ricerche e controlli sul territorio, al momento con esito negativo.

Importante è stata anche la collaborazione dei cittadini, sia nel fare attenzione che immediatamente collaborare e fornire agli inquirenti più elementi utili al fine di individuare i ladri. Al vaglio dei Carabinieri le telecamere di sorveglianza sia private che del Comune, che potrebbero aver ripreso sia l’arrivo che la fuga dei ladri.

Claudio Buono