In Basilicata sette top operator del luxury wedding e del cineturismo provenienti dall’India in tour per scoprire alcune location esclusive

Da oggi 26 al 31 luglio 2025, l’APT Basilicata ospiterà sette operatori specializzati del settore wedding ed eventi provenienti dall’India per un educational tour strategico nelle principali destinazioni regionali: Maratea, il Vulture, le Dolomiti Lucane, Matera e il Metapontino.

L’iniziativa “Basilicata Inspires” mira a posizionare la regione nel segmento del destination wedding e del turismo cinematografico di alta gamma, settori in crescita nel mercato del subcontinente asiatico. La delegazione comprende figure di rilievo come Vivek Singhania, coordinatore del gruppo, Anisa Kapoor della Events XO di New Delhi, Abhishek Jaiswal di Fly High India Holidays, Neera Malik di Bindaas Bunta, Hari Singh consulente del Super Car Club India, Ashim Aggarwal di The Wedding Square e Anoop Bala Krishnan di Niramit Creations, operatori provenienti da Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore e Bangkok specializzati nell’organizzazione di eventi di prestigio.

Il programma prevede un itinerario che combina la scoperta delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche lucane con approfondimenti tecnici per l’organizzazione di eventi internazionali. Gli operatori indiani effettueranno site inspection presso strutture di alto livello.

Attenzione sarà dedicata anche al cineturismo, con la partecipazione degli ospiti al “Marateale 2025”, festival cinematografico che rappresenta una vetrina importante per il potenziale della Basilicata come set per produzioni internazionali. La presenza di operatori specializzati nel turismo legato al cinema offre l’opportunità di valorizzare i paesaggi lucani che hanno già ospitato produzioni di fama mondiale, da “La Passione di Cristo” di Mel Gibson a “Wonder Woman 1984” di Patty Jenkins.

L’educational tour includerà visite al Cristo Redentore di Maratea, degustazioni di Aglianico del Vulture nelle cantine del territorio, la scoperta dei castelli medievali di Melfi, Venosa e Lagopesole, l’esplorazione dei Sassi di Matera patrimonio UNESCO e delle aree archeologiche del Metapontino. Un percorso che testimonia la versatilità della Basilicata come destinazione capace di soddisfare le esigenze del turismo esperienziale di qualità.

Il mercato indiano rappresenta una frontiera interessante per il turismo lucano, considerando la crescente propensione della classe medio-alta indiana verso il destination wedding in Europa e l’interesse per location cinematografiche. L’iniziativa dell’APT Basilicata si inserisce nella strategia di internazionalizzazione che punta a diversificare i flussi turistici e a posizionare la regione nei segmenti di mercato a maggior valore aggiunto.