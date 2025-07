PicernoYouthFest, appuntamento al 2 agosto per il festival organizzato dall’associazione ‘Giusy Marsico APS ETS’

Si terrà il prossimo 2 agosto a Picerno l’iniziativa PicernoYouthFest, che si pone come obiettivo quella di promuovere e valorizzare i giovani del territorio lucano, non solo del settore musicale, ma anche di altri ambiti. La manifestazione è in programma nel piazzale Mercato a partire dalle ore 19.

Un festival organizzato dall’associazione ‘Giusy Marsico APS ETS‘, intitolata alla memoria del vice sindaco di Picerno scomparsa prematuramente nel febbraio del 2022. Una amministratrice modello. Nella sua visione, tutto ciò passava dall’assoluta necessità di dare possibilità di miglioramento a tutte le categorie sociali, per cui gran lavoro ha speso per sostenere e dare stimoli a persone e famiglie che avevano difficoltà di diversa natura. Il suo approccio non era assistenziale, ma mirava a stimolare gli individui e a farne uscire le potenzialità.

E questa iniziativa si basa dalle sue idee e si propone – fa sapere l’organizzazione – come un hub in cui i giovani sono i protagonisti, liberi di esprimere la propria creatività, la loro visione del mondo e le loro idee. Il focus dell’evento sui giovani del territorio è quindi in simbiosi con gli obbiettivi dell’associazione Giusy Marsico, di valorizzazione del territorio e sviluppo sociale.

All’interno del Piazzale Mercato saranno convogliati tre settori del festival:

Youth Village, uno spazio fiera in cui i giovani possono esporre le proprie idee e attività con i loro stand;

La cena sociale che è un appuntamento fisso all’interno del festival in cui mangiare in compagnia godendosi la manifestazione;

Lo Youth Contest, in cui artisti lucani si esibiranno sul palco per ricevere un premio in collaborazione con Radio Potenza Centrale e Epicentro dischi, valutati da una giuria competente.

Dopodiché, al termine del contest ci sarà un DJ set a cura di “NOT collective”.

Maggiori dettagli sono disponibili nella locandina in pagina.

