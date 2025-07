Truffatori in azione a Balvano. Sottratti 6mila euro a un’anziana donna con la truffa del falso incidente

Continuano a colpire i truffatori suo territorio lucano, nonostante un importante lavoro messo in campo dalle forze dell’ordine, sia per quanto riguarda la prevenzione che gli arresti in flagranza e le denunce.

L’ultimo caso arriva da Balvano, dove una signora poco più che 85enne è stata vittima della truffa del falso incidente occorso al nipote. La vittima è stata contattata telefonicamente da falsi carabinieri che avvisavano dell’incidente causato dal nipote e dalla necessità di consegnare una somma di denaro per evitare problemi ben più seri. Truffatori che sono riusciti a trarre in inganno l’anziana donna, raggiunta a casa nel centro abitato da uno di loro che è riuscito a farsi consegnare la somma di seimila euro in contanti. Successivamente l’anziana si è resa conto della truffa e ha allertato i familiari. La truffa si è consumata venerdì verso le ore 13:30.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai truffatori.

Vicinanza alla donna e alla famiglia è arrivata dal sindaco, Ezio Di Carlo: “Esprimo vicinanza per quanto accaduto, con l’augurio che si riesca a individuare questi malfattori. L’invito a tutti è quello di seguire i consigli delle forze dell’ordine in modo da evitare questi episodi così gravi che segnano le persone, specie quelle più anziane”.

Si consiglia di diffidare delle apparenze, di non aprire mai la porta agli sconosciuti, non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento: non basta. Limitare la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come parenti e vi chiedono denaro, prendete tempo e chiamate il numero unico di emergenza 112 o un parente.

Consigli da trasferire necessariamente alle persone più anziane per evitare di cadere nella rete dei truffatori.

Claudio Buono