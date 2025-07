Nasce l’Associazione Regionale per l’Osservazione, il Monitoraggio e la Tutela del  Territorio (A.R.O.M.T.T.): un nuovo capitolo per la meteorologia e la sicurezza ambientale in Basilicata

“Con grande entusiasmo e spirito di rinnovamento, annunciamo ufficialmente la trasformazione di MeteoSafe Basilicata in una realtà più strutturata e ambiziosa: l’Associazione Regionale per l’Osservazione, il Monitoraggio e la Tutela del Territorio, da oggi identificabile con la sigla A.R.O.M.T.. Questo cambiamento non rappresenta solo un’evoluzione del nome, ma soprattutto un passo importante verso la costruzione di un punto di riferimento regionale per la meteorologia, la cultura della prevenzione e la promozione della sicurezza in ambienti naturali”. A renderlo noto è il presidente di A.R.O.M.T.T., Nikola Grujic.

Una nuova missione per il territorio lucano – La Basilicata è una terra ricca di meraviglie naturali ma anche fragile, esposta a rischi idrogeologici, eventi meteo intensi e fenomeni climatici sempre più imprevedibili. Per questo motivo, A.R.O.M.T.T. nasce con l’obiettivo di osservare, monitorare e tutelare il territorio, offrendo strumenti concreti, divulgazione e supporto operativo alla comunità locale.

Una delle novità principali dell’associazione è l’attivazione di un servizio di bollettini meteorologici aggiornati, con previsioni dettagliate su scala regionale e comunale, disponibili su base quotidiana. Questi bollettini saranno redatti con cura scientifica e attenzione alla chiarezza comunicativa, e avranno l’obiettivo di informare la popolazione in modo semplice ma accurato, con particolare attenzione ai fenomeni meteo potenzialmente critici.

In aggiunta, l’associazione avvia la pubblicazione periodica di Bollettini Escursionistici, pensati per chi vive la montagna con passione ma anche con il desiderio di farlo in sicurezza. Questi bollettini conterranno dati aggiornati sulle condizioni meteo, dello stato dei sentieri, dei rilievi montani e delle eventuali criticità temporanee.

A.R.O.M.T.T. è anche innovazione digitale. Da ottobre sarà online il nuovo portale ufficiale dell’associazione, pensato per diventare un hub informativo per tutti i cittadini, gli escursionisti, e gli enti locali.

Tra le sezioni principali:

Emergenza e Sicurezza in Montagna: una raccolta costantemente aggiornata dei numeri utili su scala nazionale e regionale, pensata per essere consultata facilmente anche da dispositivi mobili in situazioni critiche.

Buone pratiche e consapevolezza: articoli e approfondimenti su come affrontare un’escursione in sicurezza, cosa portare con sé, come pianificare il percorso e come reagire in caso di emergenza.

Notizie meteo e scientifiche: una sezione editoriale dedicata alla divulgazione scientifica, con aggiornamenti sul clima, l’ambiente e i fenomeni meteo più rilevanti per la Basilicata e il Sud Italia.

Un passo avanti, insieme – Questa nuova fase rappresenta un passo avanti per tutti noi, non solo come associazione, ma come comunità lucana.

“Con A.R.O.M.T.T. desideriamo dare voce e strumenti a chi ama la propria terra, a chi la vive ogni giorno e a chi vuole proteggerla. Le attività meteorologiche, escursionistiche e divulgative che stiamo avviando sono solo l’inizio di un percorso più ampio, fatto di collaborazione, studio e passione. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, e invito tutti, cittadini e istituzioni, a sentirsi parte attiva di questa nuova realtà”, ha dichiarato Nikola Grujic, Presidente A.R.O.M.T.T.

Guardando al futuro – Le attività di A.R.O.M.T.T. saranno estese progressivamente anche a:

progetti di educazione ambientale;

collaborazioni con enti del territorio;

studi meteo-climatici basati su dati raccolti sul campo;

iniziative di sensibilizzazione durante eventi e giornate tematiche.

A.R.O.M.T.. si pone come voce lucida, concreta e giovane, pronta a servire il territorio con competenza, passione e spirito di servizio.