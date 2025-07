La querelle intorno al governatore De Luca, diventato cittadino onorario di Ruvo del Monte, suo paese natale

A 10 giorni dalla solenne cerimonia di conferimento della “cittadinanza onoraria” e della “consegna delle chiavi” della città di Ruvo del Monte, al Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, montano, come previsto, le polemiche tra favorevoli e contrari all’iniziativa presa dall’Amministrazione comunale del piccolo borgo bradanico. Come già è stato detto in altro intervento, il dr. De Luca è nato nel 1949 a Ruvo del Monte, da padre emigrato in Venezuela e madre casalinga, e a sua volta emigrato a Salerno, al seguito dei genitori, all’età di soli tre anni. Questo è quanto egli ha sempre ribadito, quando qualche ruvese, anche sulla stampa, ha millantato di conoscerlo bene, e di aver frequentato insieme a lui le scuole e l’Università di Salerno, e di avergli perfino “rubato” la fidanzata!

Certo è, invece, il fatto che discutiamo di una persona con un alto quoziente intellettivo, molto superiore alla media della categoria, con una predisposizione genetica per la politica, che è sempre stata la sua principale fonte di sostentamento. Laureato in Storia e Filosofia presso la prestigiosa Università degli Studi di Salerno, con una tesi su Antonio Gramsci, Vincenzo De Luca ha sempre militato a sinistra, cominciando dal vecchio PCI (dove era soprannominato Pol Pot), e ne ha seguito le metamorfosi fino all’attuale PD, col quale nutre un rapporto di odio e amore. Tipo indubbiamente sui generis, dopo essere stato uno dei più longevi sindaci italiani (ben 17 anni!), è stato eletto al Parlamento nazionale, dove è stato deputato nella XIV e XV legislatura, ricoprendo anche la carica di Viceministro alle Infrastrutture, nel Governo Letta. Ora è alla fine del suo secondo mandato, alla guida della Giunta dell’ex Campania felix, e la legge sul terzo mandato è stata bocciata in Parlamento, ciò che costringerà “il nostro” a trovarsi una nuova occupazione (si fa per dire). Le sue pittoresche esternazioni, specie durante il Covid-19, lo hanno reso famoso e popolare, facendolo diventare uno dei personaggi più imitati in Italia: il vero cavallo di battaglia del grande Maurizio Crozza.

La prima volta che De Luca mi apparve de visu, fu allorquando, diversi lustri fa, dovevo sostenere un complicato esame scritto di tedesco, presso la “Facoltà di Lingue e Letterature straniere” dell’ateneo salernitano, e l’allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in visita alla città di Salerno, fece una tappa al Campus di Fisciano. Ovviamente, De Luca, in qualità di primo cittadino, lo precedette in pompa magna, con la sua scorta.

Frequentissime erano le sue apparizioni televisive sui canali privati campani, specie LIRA TV, Canale 21, Telecolore, Teleoggi etc. che io ricevevo regolarmente, tramite apposita antenna Yagi puntata sulla Campania. Ma pro veritate devo confessare che mai, in nessuna occasione, l’ho sentito menzionare Ruvo del Monte, anche se tutti i cittadini salernitani sapevano delle sue origini ruvesi. Non a caso, quando andavo a richiedere qualche certificato o lo statino alla segreteria studenti, l’impiegato allo sportello mi guardava stupito e chiedeva: “Ma Lei è compaesano del nostro sindaco?” E io rispondevo, compiaciuto, di sì. Tornando ai giorni nostri, quando il 12 luglio scorso si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a questo figlio diventato famoso in terra altrui, lontano dal suolo lucano, mi è tornata in mente la sua sagoma di cartapesta, in bella mostra tra i personaggi illustri, esposti nel Duomo di Salerno, ad imitazione del famosissimo Museo delle Cere di Madame Trussaud, a Londra. Ora è sinceramente difficile giudicare se l’Amministrazione comunale abbia avuto una buona idea, nell’omaggiare l’argutissimo Vincenzo De Luca, proprio alla fine del suo secondo mandato, senza possibilità di rielezione, quindi impossibilitato a raccogliere le giuste istanze dei sindaci della Campania, come quello di Calitri e di Sant’Angelo dei Lombardi, oltre a quello lucano di Rapone, che ha lanciato una proposta intelligente: “Anziché accompagnare al declino e all’abbandono le aree interne, prospettive ingiuste nei confronti del Sud, da parte del Governo nazionale, perché non si promuovono zone fiscalmente franche, per attirare nuovi abitanti?”.

La passerella dei politici regionali, giunti dal capoluogo per omaggiare il governatore/fustigatore, ha registrato il punto topico quando quest’ultimo, in un finto dibattito, corrispondendo al vittimismo espresso dal suo ex omologo lucano, ha sostenuto di aver ricevuto, da quando è in politica, oltre 300 denunce! Sì, mal comune, mezzo gaudio”. Lo spettacolo è stato molto divertente, grazie alla simpatia e all’arte retorica dello special guest, che, a distanza di molti decenni dal suo “espatrio” precoce, per uno scherzo del destino, si è trovato ad essere celebrato come un eroe, non in un posto qualsiasi, bensì nell’anfiteatro di Ruvo del Monte, proprio dirimpetto a quella che fu casa sua! La querelle intorno al feedback, sic stantibus rebus, penso che durerà a lungo, ma nessuno avrà mai la verità in tasca. Diciamo, in chiusura, che la Giunta comunale, guidata dal sindaco Mira, può essere “assolta perché il fatto non costituisce reato”, dando così ragione a Kesselgross, che da anni ripete:“Una onorificenza o una laurea telematica triennale, non si negano a nessuno”. Figuriamoci ad un personaggio come Vincenzo De Luca!

Prof. Domenico Calderone