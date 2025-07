Gli Awonagana, la nuova voce punkrock del Potentino. Ecco il secondo singolo “L’Amore per me”

Gli Awonagana presentano “L’Amore per me”: il loro secondo singolo dell’album d’esordio “Punk ‘n’ Roll”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’Amore per me”, il secondo singolo ufficiale degli Awonagana, band emergente nata a Spinoso, piccolo paese della provincia di Potenza. Una melodia intensa e sincera che racconta l’amore come forza salvifica. Dopo l’energia ruvida di “Veleno” (primo singolo della band), gli Awonagana tornano con un nuovo brano: “L’amore per me”, secondo singolo che anticipa il loro primo album “Punk ‘n’ Roll”, un mix potente e diretto che fonde punk, rock n roll, grunge e blues.

“L’amore per me” mostra il lato più intimo della band, abbandonando per un attimo i toni abrasivi per sonorità più tenui ed intense, densa di malinconia e verità. Una canzone che parla del bisogno di appoggio, di guarigione, e di comprensione reciproca. Per gli Awonagana, amare è cercarsi nell’altro, specchiarsi nella fragilità reciproca, trovare nel legame una spinta a riscoprirsi e a crescere. Il brano rappresenta una parentesi riflessiva all’interno di un disco che alterna rabbia, desiderio e introspezione, confermando la versatilità sonora e tematica della band. La forza degli Awonagana sta anche nelle storie e nelle esperienze dei suoi membri, uniti dal desiderio di raccontare la realtà attraverso suoni sinceri e non filtrati.

CHI SONO GLI AWONAGANA?

Ivano Franco (Ivan) – Batteria – Musicista sin dall’infanzia, Ivan ha coltivato la sua passione ascoltando giganti come Queen e Dire Straits, per poi trovare la propria identità musicale nel grunge (Pearl Jam, Alice in Chains), nell’alternative rock/metal e nel pop-rock. Ha militato nei Foredawn, band alternative metal di Milano con cui ha inciso un album tra il 2016 e il 2018. Cofondatore degli Awonagana, è tra i pilastri del progetto nato nel 2021 e consolidato nel 2024. Oltre ad essere il batterista, contribuisce attivamente alla composizione musicale e scrittura dei brani.

Michele Spolidoro (Mike) – Chitarra – La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre e ha imbracciato la chitarra già a dieci anni. Cresciuto a pane e blues, Mike è un amante delle contaminazioni musicali e dei mix di generi, elemento che si riflette nella sua versatilità chitarristica e nella ricchezza delle sonorità della band. Il suo stile è uno dei pilastri del sound distintivo degli Awonagana.

Vittorio Solimando (Lo zio) – Chitarra e Voce – Frontman, autore e cofondatore della band, Vittorio scopre l’amore per la musica grazie a suo zio chitarrista. A Londra, ascoltando per la prima volta i Nirvana, nasce la scintilla per il rock. A 15 anni inizia a suonare basso e chitarra, e fonda la sua prima band; l’anno dopo comincia a scrivere canzoni e poesie. Le sue composizioni uniscono hard rock, punk e rock classico, con testi che riflettono emozioni crude e temi esistenziali.

IDENTITÀ E ASPIRAZIONI – Gli Awonagana sono una band che nasce dal desiderio di raccontare la realtà senza filtri, con sonorità che spaziano dal punk al blues, passando per il grunge e il rock ‘n’ roll. Le loro canzoni parlano di libertà, emozioni, desideri e quotidianità, con testi che riflettono esperienze personali e collettive. La forza della band risiede anche nella spontaneità del loro approccio musicale: ogni brano nasce da un’urgenza espressiva, senza sovrastrutture, con l’autenticità di chi suona prima per sé stesso, poi per il mondo. Con l’uscita dei due singoli e del futuro album “Punk n Roll”, la band si propone di portare la propria musica a un pubblico sempre più ampio, mantenendo intatta la propria autenticità e passione per la musica.