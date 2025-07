Champions League, Barcellona-Inter: i catalani ospitano i nerazzurri

La squadra di Inzaghi fa visita a quella di Flick a Barcellona la sera di mercoledì 30 aprile, gara valida per la semifinale di andata di Champions League

In settimana ritorna la Champions League con le sue semifinali. L’unica squadra italiana rimasta in corsa è l’Inter, che se la vedrà nel doppio confronto con il Barcellona. La gara d’andata è in programma per la sera di mercoledì 30 aprile a partire dalle ore 21.00.

Questa sfida rievoca chiaramente grandi ricordi ai nerazzurri. Riporta al Triplete del 2010, quando l’Inter di Mourinho vinse contro il Barcellona proprio in semifinale di Champions League. Oggi sulle panchine siedono Inzaghi e Flick, ma chissà che l’esito non possa essere il medesimo.

Champions League, Barcellona-Inter: come arrivano le due squadre

Il Barcellona sta benissimo, almeno da un punto di vista mentale. Anche senza Lewandowski, la squadra di Flick ha vinto meritatamente sabato sera la finale di Coppa de Re contro il Real Madrid per 3-2 ai tempi supplementari. Per quanto riguarda la Liga, i blaugrana si trovano a +4 sui Blancos; con la vittoria per 1-0 sul Maiorca sono ora a quota 76 punti conquistati fin qui. In Champions League invece, la squadra di Flick ha eliminato con merito ai quarti di finale il Borussia Dortmund, scherzando letteralmente all’andata per 4-0 e perdendo senza dolore al ritorno.

Discorso diverso per l’Inter, che sta recuperando i giocatori infortunati ma ha il morale probabilmente a terra. In una settimana infatti i nerazzurri hanno perso 3 partite consecutive. In campionato i ko contro Bologna per 1-0 e Roma per 0-1 hanno regalato la vetta della classifica al Napoli, che ora si trova a quota 74 punti a +3 sui nerazzurri. In Coppa Italia invece, la squadra di Inzaghi ha perso nettamente per 3-0 nella semifinale di ritorno contro il Milan, venendo così eliminata. La Champions League rimane l’unica nota lieta, dove l’Inter ha fatto fuori ai quarti di finale il grande Bayern Monaco.

Champions League, Barcellona-Inter: precedenti e statistiche

Barcellona e Inter si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 16 volte: 8 vittorie degli spagnoli, 5 pareggi e 3 successi degli italiani. Considerando invece solo le partite disputate a Barcellona, il bilancio è ancora più netto: 6 trionfi ad 1 in favore dei padroni di casa, con 1 pareggio.

L’unica vittoria in trasferta dei nerazzurri è quindi l’1-2 nell’andata degli ottavi di finale di Coppa delle Ferie nel gennaio del 1970. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era però l’ottobre del 2022, sempre nel girone di Champions League: all’andata a San Siro è finita 1-0, al ritorno al Camp Nou è finita 3-3. L’ultima vittoria degli spagnoli è l’1-2 nel dicembre del 2019.