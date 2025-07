L’Università della Basilicata guadagna due posizioni nella classifica Censis

L’Università della Basilicata migliora nella classifica Censis delle Università italiane 2025/26, guadagnando due posizioni rispetto all’anno precedente e confermandosi in crescita tra i piccoli atenei (fino a 10.000 iscritti), con un punteggio complessivo di 82,5 (a fronte dell’80,2 registrato nel 2024).

Il report annuale del Censis – che vanta ormai una tradizione venticinquennale – analizza le università italiane suddividendole per dimensioni e tipologia (statali e non statali). La valutazione si basa sui seguenti indicatori: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.

Unibas si distingue per comunicazione, servizi, strutture e occupabilità – Nel dettaglio, l’Università della Basilicata si è distinta in particolare nella categoria Comunicazione e servizi digitali, dove ha ottenuto 95 punti, contro gli 83 dell’anno precedente, salendo così al quinto posto della graduatoria. Anche per quanto riguarda Servizi e Strutture, l’Ateneo raggiunge la quinta posizione. Molto positivo il dato sull’Occupabilità dei laureati, indicatore in cui Unibas si colloca al terzo posto. Permangono, invece, ampi margini di miglioramento sull’Internazionalizzazione, voce che penalizza l’Ateneo nel punteggio complessivo.

Il Rettore Mancini: “Un risultato che premia l’intera comunità accademica” – “Accolgo con soddisfazione questo risultato” – sottolinea il Rettore Ignazio M. Mancini – “frutto del lavoro svolto da tutta la comunità accademica, cui esprimo il mio sentito ringraziamento. Certamente non ci accontentiamo e miriamo a proseguire nel percorso di crescita intrapreso. Studentesse e studenti ci scelgono con la consapevolezza di trovare in Unibas didattica, ricerca, servizi e strutture idonei a favorire una solida preparazione, in un clima di grande serenità, teso a promuovere il benessere individuale e collettivo: il rapporto numerico docenti/studenti è privilegiato e la relazione tra studenti, docenti e amministrazione molto efficace. Grazie alla sinergia con l’Azienda Regionale per il Diritto alla Studio Universitario (ARDSU), inoltre, riusciamo ad assicurare una contribuzione studentesca particolarmente vantaggiosa, per garantire a tutti la possibilità di accesso all’alta formazione; il 100% delle borse di studio è erogato ai richiedenti e sono previste numerose agevolazioni di vario genere. Gli studenti, del resto, sono al centro della nostra missione, come dimostra l’ampia soddisfazione espressa dalla gran parte dei laureati nei confronti dell’Ateneo (93%)”.

Immatricolazioni aperte fino al 30 settembre – Le immatricolazioni all’Università della Basilicata sono aperte dal 1° luglio e proseguiranno fino al 30 settembre. “Siamo pronti ad accogliere le nuove matricole” – ha aggiunto il Rettore – “che decideranno di avviare il proprio percorso di crescita personale e professionale in Unibas e cominceranno con noi il loro viaggio verso il futuro”.