Apt Basilicata, al via Airport Travel Experience: la promozione negli aeroporti con l’intelligenza artificiale.

A Bari installato il primo “Meta Mirror”, attivate tecnologie innovative anche a Pontecagnano e nei prossimi mesi a Napoli

La Basilicata torna a promuoversi negli aeroporti, hub di transito di viaggiatori, e lo fa in una maniera innovativa scegliendo la sperimentazione delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Nell’aeroporto di Bari Palese infatti, è stato attivato dallo scorso giugno, il primo “Meta Mirror” dedicato alla Basilicata, ed in particolare a Matera, collina e Costa Jonica. Si tratta di un totem che può essere considerato un “metaverso senza dispositivi”, semplicemente le persone presentandosi davanti allo schermo si vedono proiettate nella destinazione ed interagiscono con i loro gesti, culminando nella possibilità di scattare e condividere un selfie digitale con sfondi lucani mozzafiato.

L’iniziativa di Apt, che fa parte del progetto “Airport Travel Experience”, coinvolge anche gli aeroporti di Napoli e Pontecagnano-Salerno, dove saranno attivate tecnologie ad hoc per il coinvolgimento dei passeggeri: soluzioni di intelligenza artificiale a Pontecagnano e, nei prossimi mesi, l’installazione di “Kaleidocity”, un corridoio immersivo multisensoriale all’aeroporto di Napoli Capodichino.

L’APT Basilicata conferma così un approccio alla promozione turistica sempre più emozionale e basato sull’innovazione: il Meta Mirror non è un semplice dispositivo promozionale, ma una porta digitale capace di instaurare un legame empatico con la regione, trasformando la curiosità in desiderio di scoperta.

“Abbiamo voluto sperimentare, soprattutto a Bari una nuova formula di promozione che superasse il tradizionale desk informativo – ha detto il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli – oggi le tecnologie ci permettono di instaurare un rapporto immediato ed intuitivo con l’utenza, catturandone l’attenzione. Ecco perché nasce l’idea della sperimentazione del Meta Mirror che è tra l’altro la prima sperimentazione anche per l’aeroporto. In quella sede abbiamo scelto di istallarlo anche ai gate, luogo di maggiore attesa e non già agli arrivi, tradizionalmente deputati ad attività promozionali”.

La scelta degli aeroporti si innesta in un contesto favorevole: nel 2024 Bari ha registrato oltre 7 milioni di passeggeri con collegamenti verso 30 Paesi, compresa la rotta Bari–New York attiva dallo scorso anno, mentre Napoli ha superato i 12 milioni di transiti, secondo i dati di Assaeroporti. La scelta di questi hub non è casuale: Puglia e Campania sono tra i principali bacini di utenza per il turismo in Basilicata, e proprio per questo motivo sono stati potenziati i collegamenti navetta da e per gli scali, rendendo il viaggio più semplice e accessibile. Dall’aeroporto di Bari partono 6 corse giornaliere di andata e ritorno per Matera, secondo quanto comunicato da Co.Tra.B. (Consorzio Trasporti Basilicata), con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 15 minuti. È attivo anche un collegamento sperimentale tra Potenza e l’aeroporto di Pontecagnano-Salerno, come confermato dalla Regione Basilicata – Assessorato ai Trasporti, con un servizio calibrato sulla domanda turistica crescente verso la regione.

A completare il progetto, una strategia di comunicazione integrata con hashtag dedicati, contenuti generati dagli utenti e campagne social geolocalizzate, in linea con i nuovi trend del turismo digitale.

“Airport Travel Experience” è quindi una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione della Basilicata come meta autentica, in grado di offrire esperienze memorabili ancor prima dell’arrivo.