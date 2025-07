Basilicata, in un anno scomparsi 48 minorenni. Incremento dei casi di oltre il 26 %, terzo dato più alto d’Italia

Quarantotto minorenni scomparsi in Basilicata in un anno, con la preoccupante media di quattro al mese, quasi uno a settimana. Sono questi i numeri che ci vengono consegnati dall’ultima relazione annuale del Commissario Straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse e che raccontano di una situazione preoccupante in regione.

Un netto incremento dei casi di scomparsa tra i giovanissimi con un +26,32%, assegna alla Basilicata il terzo dato più alto d’Italia, un trend decisamente più allarmante rispetto all’attuale scenario nazionale dove, nel 2024 sono state registrate 24.705 denunce di scomparsa, a fronte di 14.628 ritrovamenti. Resta significativo il numero delle “scomparse ripetute”, ovvero più denunce relative alla stessa persona, ritrovata e scomparsa nuovamente nell’arco dei dodici mesi: i dati del 2024 indicano che sul totale delle denunce, sono stati ben 1.987 i soggetti che da soli hanno generato 5.401 eventi e casi di allontanamento (quasi il 22% del totale);

Tornando alla Basilicata, delle 77 denunce di scomparsa complessive (dato relativo a cittadini italiani) presentate nel corso dello scorso anno, ben 50 riguardano persone al di sotto dei 18 anni di età, 40 presentate in provincia di Potenza e 10 in quella di Matera. Il numero delle denunce è diverso da quello delle persone effettivamente scomparse perché ci sono un paio di casi riguardanti le citate “scomparse ripetute”. Di questi ben 32 non sono ancora stati ritrovati. Nel 2024, rispetto al 2023 quando erano state 42, le denunce sono aumentate del 19%, le scomparse effettive del 26,32%. Solo in Lazio e Toscana si registrano numeri peggiori, mentre ad appaiare la Basilicata con l’incremento più alto d’Italia rispetto all’anno precedente c’è il Molise.

Su dato complessivo incide in maniera determinante la componente delle denunce di scomparsa di persone straniere, infatti delle 456 denunce di scomparsa totali presentate in Basilicata nel corso del 2024 ben 379 riguardano persone stranieri e addirittura 372 sono minorenni: di questi ultimi, nell’arco dello scorso anno, ne sono stati ritrovati ufficialmente soltanto 89.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata