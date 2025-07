Nella Valle del Melandro al via la prima edizione del Canto degli Uomini Liberi Festival

Dal 28 luglio al 3 agosto 2025, la Valle del Melandro ospiterà la prima edizione de “Canto degli Uomini Liberi Festival”, rassegna artistica e partecipativa diffusa nei comuni della Basilicata coinvolti nel “Cammino del Melandro – Il Canto degli Uomini Liberi”, progetto di Ivy Tour (capofila), Scai Comunicazione e Ferula Viaggi-Slow Italy Tour, in collaborazione con Compagnia Teatrale Petra e Associazione Al Parco, co-finanziato dal Ministero del Turismo a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano di Sviluppo e Coesione con risorse FSC 2014-2020.

Il Festival è una delle azioni del progetto, è ideato e curato dalla Compagnia Teatrale Petra e nasce come espressione pubblica e condivisa del Cantiere Artistico, processo avviato mesi fa dalla Compagnia Teatrale Petra e da una rete di realtà culturali, che ha coinvolto comunità, artisti, bambini, viandanti e amministrazioni locali in un percorso di co-creazione.

Sette giorni di eventi, laboratori, escursioni, incontri, concerti e riflessioni collettive animeranno i borghi di Pignola, Brienza, Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania, Satriano di Lucania, Tito e Sasso di Castalda, intrecciando arte e natura, tradizione e visione, ascolto e partecipazione.

Ogni giornata proporrà un’alternanza di attività mattutine per adulti e bambini, cammini nel paesaggio nel tardo pomeriggio ed eventi culturali al tramonto e in serata, facendo del cammino un’esperienza quotidiana, artistica e condivisa.

Il Festival dà corpo all’idea che “Il Canto degli uomini liberi Cammino del Melandro” sia non solo un itinerario fisico, ma una vera “infrastruttura dell’anima”: un percorso costruito con le comunità, per connettere memorie, desideri e visioni di libertà. Come sottolinea Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della Compagnia Petra: “Canto degli Uomini Liberi Festival nasce come un respiro lungo nei sentieri della Valle del Melandro. Un attraversamento poetico, un invito a rallentare, ad ascoltare, a incontrarsi. È un passo condiviso dentro un progetto più grande, un cantiere artistico, umano, collettivo. Un processo che intreccia ascolto, presenza e desiderio che costruisce visioni di libertà, percorsi di pace, di comunità, di appartenenza profonda a una terra che canta storie, lotte, silenzi e bellezza.”

Le serate si apriranno a linguaggi diversi, tra musica, parola e performance, in un dialogo continuo con i luoghi e le persone che li abitano. Il 28 luglio, a Pignola, si terrà il reading itinerante Parole di libertà da Crocco a Scotellaro, in collaborazione con la Compagnia della Varroccia: un percorso tra i portali del centro storico per riflettere sul concetto di libertà, dal brigantaggio di Carmine Crocco fino all’impegno poetico e politico di Rocco Scotellaro, passando per la memoria recente legata all’artista Yzu. Il giorno successivo, il 29 luglio a Brienza, il pubblico sarà guidato lungo un itinerario verso il Santuario del SS. Crocifisso dal canto lirico di Rosaria Martoccia ed Emmanuela Capece, con accompagnamento pianistico di Vincenzo Loisi, nel concerto itinerante Canta e cammina. Il 30 luglio, a Sant’Angelo Le Fratte, l’attore e autore Valerio Aprea presenterà il suo libro Il (vero) problema di questo paese, una raccolta di microracconti che coniuga comicità e critica sociale.

Il 31 luglio, a Savoia di Lucania, Andrea Satta, voce dei Têtes de Bois, porterà in scena lo spettacolo musicale Niente di nuovo tranne te. Il 1° agosto, a Satriano di Lucania, la giornalista Francesca Mannocchi terrà una lectio magistralis dal titolo La libertà nel nostro tempo: voce, corpo, confine, seguita dal DJ set di Max Wall. Il 2 agosto, a Tito, sarà il turno del cantautore partenopeo GNUT con il suo Luntano ‘a te Tour, accompagnato dal violino di Marco Sica.

Il Festival si concluderà il 3 agosto a Sasso di Castalda con Coro a Coro, performance corale diretta da Rachele Andrioli e frutto dei laboratori di canto polifonico femminile realizzati nei giorni precedenti a Satriano di Lucania. I laboratori sono aperti a tutte le donne interessate, senza limiti di età o preparazione musicale, e rappresentano un’occasione di esplorazione collettiva della voce e della coralità come forma di presenza e relazione.

Il programma propone diversi laboratori quotidiani che si ripetono in ciascun paese. “Body Wonderland”, condotto da Mariagrazia Nacci, danzatrice e coreografa, offre una pratica quotidiana di danza contemporanea aperta a tutti per esplorare il rapporto tra corpo e territorio. “Cartoline dai luoghi dell’anima”, azione di drammaturgia errante guidata da Raffaella Giancipoli, raccoglierà storie e testimonianze delle comunità locali per trasformarle in narrazioni condivise attraverso cartoline pubbliche. I più piccoli saranno coinvolti ogni giorno in laboratori creativi organizzati da ArtePollino, La Luna al Guinzaglio, Sotto il Castello APS, Compagnia Teatrale Petra e dall’architetto Lia Zanda, in collaborazione con i centri estivi locali.

Ogni pomeriggio, il festival proseguirà con escursioni guidate da Ivy Tour alla scoperta della Valle del Melandro. Il 28 luglio, a Pignola, il percorso seguirà “La via di San Michele”. Il 29 luglio, a Brienza, sarà possibile partecipare all’escursione “La via dei pellegrini” fino al Santuario del SS. Crocifisso. Il 30 luglio a Sant’Angelo Le Fratte, Ivy Tour accompagnerà il pubblico nel trekking urbano attraverso il “Parco delle Cantine”. Il 31 luglio a Savoia di Lucania, l’escursione sarà diretta alle spettacolari “Cascate del Tuorno”. Il 1° agosto, a Satriano di Lucania, le attività si svolgeranno tra i sentieri di “Bosco Ralle” e “Bosco Spera”. A Tito, il 2 agosto, il cammino si dirigerà verso “Monte Cerchiara e Casermetta”. Infine, il 3 agosto, a Sasso di Castalda, l’escursione attraverserà la suggestiva “Faggeta della Costara e il faggio di San Michele”.

Concepito come un’iniziativa inclusiva, intergenerazionale e accessibile, il Festival accoglie camminatori, cittadini, turisti, famiglie e curiosi, con appuntamenti gratuiti o a contributo simbolico. Per info e prenotazioni: www.cantodegliuominiliberi.it