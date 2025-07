Il Comune di Picerno entra a far parte della Rete di Cooperazione Turistica BEL

La rete di cooperazione turista Borghi Eccellenti Lucani (BEL) è lieta di dare il benvenuto al Comune di Picerno, che ha scelto di aderire alla nostra iniziativa. Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per costruire insieme percorsi virtuosi, valorizzando le risorse e le eccellenze del territorio lucano.

Picerno, con la sua ricca storia, si distingue non solo per le sue tradizioni ma anche per il significativo ruolo che ha ricoperto nel contesto dei moti per la Repubblica Partenopea del 1799. Durante quei tumultuosi eventi, il borgo si affermò come centro di raccolta per i repubblicani provenienti dalla Basilicata occidentale, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia locale e nazionale.

Oltre al suo patrimonio storico, Picerno è riconosciuta per la qualità dei suoi insaccati, occupando una quota rilevante della produzione di salumi della Basilicata, pari a circa il 50%. Tra i prodotti tipici, spicca la salsiccia Lucanica, che vanta il prestigioso marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Questo riconoscimento non solo attesta la qualità della produzione locale, ma ne evidenzia anche l’autenticità e la tradizione gastronomica che caratterizza il nostro territorio.

Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso di sinergia anche con il Comune di Picerno, nella convinzione che insieme potremo valorizzare ulteriormente le peculiarità di questo borgo straordinario e contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo in Basilicata.

Insieme, possiamo fare della storia, della cultura e delle tradizioni gastronomiche un volano per attrarre visitatori e far conoscere al mondo le meraviglie che la Basilicata ha da offrire. Benvenuti, dunque, in un viaggio all’insegna dell’eccellenza!

È con grande entusiasmo che annunciamo inoltre, l’avvio del primo test reale e concreto di rete per l’Estate 2025, un’iniziativa mirata a valorizzare e promuovere i Borghi Eccellenti Lucani. Ogni borgo ha avuto l’opportunità di segnalare al coordinamento il proprio evento di punta, contribuendo così alla creazione di un cartellone unico ( BELla D’ESTATE) che racchiude le manifestazioni più significative del territorio. Questo percorso virtuoso non solo evidenzia la ricchezza culturale e storica dei nostri borghi, ma mira anche a costruire e strutturare nel tempo processi concreti di progettazione e cooperazione turistica, razionalizzando inoltre energie e risorse. L’obiettivo è quello di favorire una sinergia tra i vari comuni, incentivando la collaborazione e la condivisione di risorse e idee, elementi fondamentali per un’offerta turistica integrata e di qualità. Il cartellone unico degli eventi di punta, rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di un’identità condivisa per i Borghi Eccellenti Lucani, con l’intento di attrarre visitatori e sostenere lo sviluppo economico locale. Attraverso un calendario ben definito, intendiamo non solo valorizzare le singole iniziative, ma anche incoraggiare la fruizione dei nostri bellissimi paesaggi e patrimoni culturali.

Siamo convinti che la cooperazione e la progettazione strategica siano le chiavi per un turismo sostenibile e duraturo, capace di valorizzare il nostro territorio e soddisfare le aspettative di residenti e visitatori.

BELla d’Estate – Gli Eventi di punta dei Borghi Eccellenti Lucani – estate 2025

Podolica a Pescopagano (25 e 26 luglio)

Amore per te – omaggio a Mango a Campomaggiore “città dell’utopia” (26 Luglio)

San Fele d’oro (30 luglio)

Sagra r’i Cavatiedd a Balvano (1e2 agosto)

Suoni di Pietra a Grumento Nova (3 agosto)

Festa dell’emigrante a Ruoti ( 4 e 5 Agosto)

PorkLandia a Picerno ( 8 – 10 Agosto)

Cultura e Sapori a Vaglio Basilicata (8 -10 agosto)

Exsperiece “omaggio a Ludovico Einaudi” Pietrapertosa (10 agosto)

Cantine Aperte a Sant’Angelo le Fratte (12-14 agosto)

Tipica a Vietri di Potenza (12 e 13 agosto)

La leggenda di Isabella a Bella (12 e 13 agosto)

Festival del Folk delle Dolomiti a Castelmezzano (17 agosto)

Rapone Fiaba Festival (22-24 agosto)

comunicato stampa

coordinamento BEL