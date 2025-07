Sant’Angelo Le Fratte, Campo di Venere si prepara ad accogliere la 6ª edizione di Picolandia in Montagna

Nel cuore della Basilicata torna l’evento estivo ideato da Michele Monaco: due giorni di natura, musica e convivialità tra le montagne lucane. Era il 2011 quando Michele Monaco, allora appena diciottenne, decise di dare forma a un’idea nata quasi per caso: organizzare un campeggio per valorizzare la montagna del suo paese, Campo di Venere, Sant’Angelo Le Fratte. Spinto da una forte passione per la natura e dal desiderio di unire le persone, nacque così la prima edizione di Picolandia in Montagna. Il nome deriva dal soprannome di Michele, Pica, unito al contesto in cui si svolge: la montagna.

«Siamo partiti in dieci – racconta – solo amici e tanta voglia di fare qualcosa di diverso. Il secondo anno siamo diventati quindici, poi ancora di più. Nel 2024, per la quinta edizione, abbiamo raggiunto i 100 partecipanti. Ed è solo l’inizio». Nel 2025 si celebra la sesta edizione, e tutto è pronto per superare ogni aspettativa.

Due giorni di festa aperti a tutti . Picolandia in Montagna 2025 si terrà il 26 e 27 luglio proprio a Campo di Venere, Sant’Angelo Le Fratte. L’evento è pensato per tutti: adulti, famiglie, bambini, giovani e meno giovani. Non è obbligatorio dormire in tenda: chi preferisce può raggiungere il campeggio al mattino, godere di musica dal vivo, cibo e bevande illimitati, pranzare e cenare in compagnia, per poi tornare a valle la sera. Tra profumati mazzi di origano selvatico, vino locale e aria fresca d’alta quota, Picolandia offre un’esperienza autentica e indimenticabile.

Come dice sempre Michele: “Fai ciò che ami… e avrai successo”. E tu, cosa aspetti a partecipare?

Per informazioni e prenotazioni: 348 245 1039 – Facebook: Picolandia in Montagna