107 anni e non sentirli. Nel Potentino, a Tramutola, il compleanno da record di nonna Matilde

107 anni? Solo un numero, senza sentirli. E’ proprio così per nonna Matilde Ferretti di Tramutola, che oggi ha spento ben 107 candeline nella sua abitazione nel centro abitato valdagrino. Si può definire un compleanno da record in Basilicata, che ancora una volta si conferma terra di longevità. Sono decine, infatti, i centenari e ultracentenari in vita. Nonna Matilde è nata qualche mese più tardi dei primi casi dell’influenza spagnola, il 14 luglio del 1918. Ha affrontato tanti problemi in tutta la sua vita e ha subito, all’età di 100 anni, un intervento al femore presso l’ospedale di Villa d’Agri, riuscendo poi a recuperare senza particolari problemi. Non si pone limiti nemmeno nel fare gli scalini a casa e quotidianamente esce e sta in piazza a dialogare con i vicini, accompagnata dalla sua badante che se ne prende cura da diversi anni, insieme ai familiari, con amore e dedizione.

Al suo fianco, come da sempre, tutta la sua famiglia, che ha festeggiato questo ennesimo compleanno da record. La più piccola delle pronipoti ha compiuto tre anni lo scorso dieci luglio.

Una giornata emozionante e particolare per nonna Matilde con i suoi familiari che non le hanno mai fatto mancare affetto e vicinanza, oltre a tanto amore.

Claudio Buono