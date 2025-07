Una potentina manager di successo ad Abu Dhabi. Linda Albano a capo di uno dei maggiori gruppi energetici al mondo

Linda Albano a capo di uno dei maggiori gruppi energetici al mondo. Ad agosto entrerà a far parte del governo degli Emirati Arabi come consulente del ministro

Ospite della puntata di oggi di Caleidoscopio – la rubrica video dell’ufficio stampa della Giunta regionale – Linda Albano, vice presidente Portfolio Planning & Performance ANDOC di Abu Dhabi. E’ uno dei maggiori gruppi energetici al mondo e motore energetico e industriale degli Emirati Arabi Uniti. In ADNOC Albano ha la responsabilità di guidare la pianificazione strategica e la gestione delle performance di tutte le società operative dell’Upstream. Ci racconta come da Potenza, dove è nata e si è laureata ricevendo, tra l’altro, anche un premio per la sua tesi dalla Regione Basilicata, si è ritrovata ad Abu Dhabi passando per altre esperienze all’estero, tra Australia e Londra. Ad agosto avrà un altro prestigioso incarico: entrerà a far parte del governo degli Emirati come consulente del ministro.

