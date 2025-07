Tito si tinge di neroazzurro: sabato 12 luglio la quarta edizione della ‘Festa Neroazzurra’ con ospite Nino Ciccarelli

Sabato 12 luglio Tito ospiterà la quarta edizione della Festa Neroazzurra, l’appuntamento estivo ormai consolidato e atteso da tutta la comunità di tifosi interisti e non solo. Un evento pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini, capace di unire sport, intrattenimento e passione calcistica. Organizzata dall’Inter Club Tito PZ, con il patrocinio del Comune di Tito, la manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria di Nino Ciccarelli, figura storica del tifo organizzato interista, nonché fondatore e capo dei Viking, gruppo simbolo della Curva Nord. Ciccarelli sarà protagonista alle ore 19:30 della presentazione del suo ultimo libro “Senza Cuore. La Milano del Teppista” presso Officina N.O.C.E., per un momento di confronto aperto al pubblico, arricchito da firmacopie, fotografie e dialoghi informali con i presenti.

Il programma della giornata prevede, a partire dal pomeriggio, numerose attività gratuite che spaziano dallo sport all’intrattenimento per tutte le età. Dal torneo di calcio tennis, alle aree gioco con gonfiabili per bambini e animazione, fino agli spettacoli di trampolieri, mangiafuoco e magia. In serata spazio al gusto con una maxi spadellata offerta ai partecipanti, seguita dal concerto live di Pierpaolo Micca e la sua band e, a chiudere, il dj set di Andisorder. Non mancheranno un’area food & beverage e un dolce momento finale con torta per tutti i presenti. Durante l’intera giornata sarà inoltre possibile sottoscrivere la tessera Inter Club per la stagione sportiva 2025/2026.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dall’Inter Club Tito PZ, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e socialità all’insegna dei colori neroazzurri, portando avanti una tradizione che coinvolge di anno in anno un numero crescente di partecipanti. Per ulteriori informazioni e per riservare i posti a sedere in occasione della presentazione del libro di Nino Ciccarelli, si invita a seguire i canali social ufficiali dell’Inter Club Tito PZ e a contattare l’organizzazione tramite messaggio privato.

Lo rende noto il Presidente dell’Inter Club di Tito, Francesco Santarsiero.