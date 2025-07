Calcio, Serie C. Il Questore di Potenza emette quattro Daspo nei confronti di tifosi dopo Sorrento-Taranto al ‘Viviani’

Il Questore della Provincia di Potenza ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 L. 401/89, nei confronti di altrettante persone, delle quali un minorenne.

I provvedimenti scaturiscono da un’approfondita attività di indagine della Polizia di Stato, a seguito degli episodi accaduti l’8 febbraio 2025, durante l’incontro di calcio valido per il campionato 2024/2025 di serie “C” tra Sorrento e Taranto, disputatosi presso lo stadio Comunale “Viviani” di Potenza. Nella circostanza dalla curva dei tifosi del Taranto sono stati lanciati petardi in direzione del campo di gioco, per protesta contro la società calcistica, creando pericolo non solo agli altri tifosi presenti sugli spalti, ma anche ai calciatori e al personale in servizio allo stadio che si trovava nei pressi del settore ospiti e che avrebbe potuto essere investito dalle deflagrazioni provocate dagli ordigni.

Ai quattro tifosi coinvolti è stato inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e quelli delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, e i campionati Regionali e le altre competizioni ufficiali, anche per le manifestazioni di Coppa, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali. Agli stessi, è stato inibito l’accesso altresì ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni per una durata che va da 1 (uno) a 3 (tre) anni, mentre al minore, poiché recidivo, la durata del divieto è di anni 5 (cinque).