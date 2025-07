Provincia di Potenza, approvato il Rendiconto 2024 e Odg per il Riconoscimento dello Stato di Palestina. IPT agevolata per il Terzo Settore

Si è svolta ieri un’importante seduta del Consiglio Provinciale di Potenza nel corso della quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024 e, su proposta del Presidente Giordano, un ordine del giorno relativo al “Riconoscimento dello Stato di Palestina”.

L’approvazione del rendiconto è un passaggio amministrativo cruciale che, come sottolineato dal Presidente Christian Giordano, testimonia un percorso di impegno costante: “Ringrazio gli uffici per l’enorme lavoro svolto – ha dichiarato Giordano – Dobbiamo prendere atto che il Consiglio Provinciale sta provando a risolvere problematiche annose che abbiamo deciso di affrontare in modo serio e puntuale, facendo sacrifici importanti che iniziano a produrre i loro frutti. Il rendiconto, approvato prima rispetto alla media temporale delle annualità precedenti, presenta un saldo positivo e conferma un trend consolidato ormai da tre anni a questa parte. Durante i lavori consiliari – prosegue Giordano – È stato approvato anche un ordine del giorno che esprime il nostro sostegno al riconoscimento dello Stato di Palestina come atto di giustizia e di pace. La Provincia di Potenza, pur non avendo competenze dirette in politica estera, può e deve essere testimone di valori universali. Possiamo contribuire a costruire una coscienza collettiva che rifiuti la violenza e che promuova la Cultura della Pace. Un percorso in cui ognuno deve dare il proprio contributo”.

Nel corso della seduta è stata data comunicazione della nomina del Vicepresidente del Consiglio Provinciale, Rocco Pappalardo, e la contestuale nomina a Capogruppo del PD del Consigliere Provinciale Vincenzo Bufano. Oltre al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio scaturenti da contenzioso, sono state ratificate, a maggioranza dei presenti, diverse variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Si è provveduto inoltre ad approvare, in via definitiva, anche il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025- 2027. Approvati all’unanimità dei presenti la modifica al regolamento IPT e la nomina del Dott. Ciro Sabia in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Potenza per il triennio 2025 – 2027.

Agevolazioni I.P.T. per il Terzo settore. Vice Presidente Pappalardo: “soddisfatto per l’approvazione del Consiglio provinciale”

“In occasione della scorsa Giornata Mondiale del Volontariato, d’intesa con il Presidente Giordano, ho ritenuto di depositare una mozione, successivamente votata dal Consiglio provinciale, con cui si chiedeva di verificare la possibilità di apportare modifiche al Regolamento I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) della Provincia di Potenza finalizzate ad agevolare i mezzi delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e del Terzo settore iscritte al R.U.N.T.S. Un doveroso segnale di vicinanza e riconoscenza per l’alta funzione sociale che questi organismi svolgono volontariamente nella nostra comunità provinciale, spesso a supporto delle fasce di popolazione più bisognose. Un’azione che andrebbe maggiormente sostenuta e valorizzata anche a livello regionale, come pure si sta’ provando a fare attraverso una recente proposta di legge sul sostegno al Volontariato e al Terzo settore lucano”, ha sottolineato Pappalardo, che ha concluso: “Pertanto non posso che esprimere soddisfazione, ringraziando il Presidente Giordano, i colleghi Consiglieri e gli Uffici provinciali, per aver condiviso e sostenuto questa importante iniziativa che, con l’approvazione delle modifiche al Regolamento I.P.T. in data odierna, è diventata realtà”.